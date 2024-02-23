Кабмин утвердил размер индексации пенсий с 1 марта — Finance.ua

Кабмин утвердил размер индексации пенсий с 1 марта Сегодня 15:00 — Личные финансы

Кабмин утвердил размер индексации пенсий с 1 марта

Кабинет Министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Выплаты будут повышены для 10 миллионов украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

«Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен», — сказал он.

Шмыгаль пояснил, что размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

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«Индексация коснется более 10 миллионов наших граждан: 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч чернобыльцев», — сказал он.

Премьер также сообщил, что с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

«Также в 2024 году, второй раз подряд, будет произведена ​​индексация самых низких пенсий», — добавил Шмыгаль.

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Индексация пенсий

Напомним, согласно проекту постановления Кабмина индексацию пенсий в 2024 году планируется провести с коэффициентом 1,079. Минимальный размер повышения составит 100 гривен, максимальный — 1 577 гривен.

Индексация на 7,9% касается пенсий, назначенных к 2021 году. Уровень повышения пенсий, назначенных в 2021—2023 годах, составит 100 гривен.

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Индексация с 1 марта будет проведена пенсионерам, которые платят страховые взносы, военным, чернобыльцам с инвалидностью, получающим страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Кроме того, 1 июля будет проведена индексация пенсий государственным служащим, работникам органов местного самоуправления, депутатам и ученым.

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