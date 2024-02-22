Могут ли пенсионеры с детьми до 18 лет получить прибавку к пенсии — Finance.ua
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Могут ли пенсионеры с детьми до 18 лет получить прибавку к пенсии

Личные финансы
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Могут ли пенсионеры с детьми до 18 лет получить прибавку к пенсии
Могут ли пенсионеры с детьми до 18 лет получить прибавку к пенсии
Иногда вышедшие на пенсию люди имеют под своей опекой детей до 18 лет. В таком случае им предусмотрена надбавка к пенсионным выплатам.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Пенсионерам, которые содержат детей в возрасте до 18 лет и не работают, устанавливается надбавка к пенсии. Она назначается в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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Как получить надбавку

Для того чтобы получить дополнительные выплаты, необходимо собрать следующие документы:
  • оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
  • оригинал и копия свидетельства о браке;
  • справка уполномоченного органа по месту жительства о составе семьи или о том, что ребенок находится на иждивении пенсионера;
  • справка из учебного заведения об обучении иждивенца;
  • оригинал и копия трудовой книжки;
  • справки из управления Пенсионного фонда Украины и управления социальной защиты населения по месту жительства о том, что пенсионер и жена не получают пенсию и пособие на ребенка.
Она устанавливается в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Справка Finance.ua:

  • ранее Пенсионный фонд Украины объяснил, какие есть условия назначения надбавок к пенсии, повышений и дополнительных пенсий. Мы подробно рассказали о них по ссылке;
  • Напомним, в 2024 году в Украине перерасчет пенсий будет происходить в три этапа — в январе, марте и июле;
  • в январе 2024 года выплаты повысили тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию. Это связано с изменением размеров прожиточного минимума;
  • в январе и июле 2024 года — пересчитают пенсию тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем, то есть это мужчины, имеющие 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет;
  • в марте 2024 года — пенсии повысят всем, чьи пенсии должны индексировать по плану, с 1 марта планируется провести новую индексацию на около 13%.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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