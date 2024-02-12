В Пенсионном фонде напомнили, кто имеет право на досрочный выход на пенсию — Finance.ua

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В Пенсионном фонде напомнили, кто имеет право на досрочный выход на пенсию

Личные финансы
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В Пенсионном фонде напомнили, кто имеет право на досрочный выход на пенсию
В Пенсионном фонде напомнили, кто имеет право на досрочный выход на пенсию
Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, согласно части 1 статьи 115 Закона от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют некоторые лица:
  • лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;
  • лица с инвалидностью по зрению I группы — слепые и лица с инвалидностью с детства I группы;
  • женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена ​​инвалидность;
  • военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, и некоторые другие категории граждан, которым предоставлен статус участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны;
  • жены (мужья), если они не вступили в повторный брак, дети, ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с изменениями организации производства и труда;
  • лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.
Напомним, размер минимальной зарплаты закладывается в государственный бюджет. Так, на 2024 год установлены следующие показатели:
  • с 1 января — 7 100 грн в месячном размере или 42,60 грн в почасовом;
  • с 1 апреля — 8 тыс. грн и 48 грн в час.
Размер минимальной пенсии, по сути, является размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн. Кроме того, на 1 марта 2024 г. запланирована ежегодная индексация пенсий.
Максимальная пенсия тоже возросла, поскольку это десятикратный размер минималки. То есть речь идет о 23 610 грн.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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