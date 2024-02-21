Кому и на сколько могут повысить пенсии с 1 марта — Finance.ua

Кому и на сколько могут повысить пенсии с 1 марта Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Кому и на сколько могут повысить пенсии с 1 марта

Об индекации пенсий идет речь в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Речь идет о том, чтобы установить, что с 1 марта 2024 года перерасчет пенсий производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для расчета пенсии, в размере 1,079″.

Уровень повышения пенсий, назначенных в 2021—2023 годах, составит 100 гривен.

Кому могут повысить

Пенсионерам, уплачивавшим страховые взносы, военным, чернобыльцам с инвалидностью, тем, кто получал страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Напомним, размер минимальной пенсии, по сути, является размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.

Как напоминают в Пенсионном фонде, индексация проводится для гражданских, военных пенсионеров, чернобыльцев, получающих страховые выплаты и специальные пенсии.

«Если пенсия назначается впервые в текущем году или производится перерасчет согласно законодательству, применяется прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, 2 361 грн», — отметили в ПФУ.

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Максимальная пенсия тоже возросла, поскольку это десятикратный размер минималки. То есть речь идет о 23 610 грн.

В 2024 году в Украине перерасчет пенсий будет происходить в три этапа — в январе, марте и июле:

в январе 2024 года выплаты повысили тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию. Это связано с изменением размеров прожиточного минимума;

в январе и июле 2024 года — пересчитают пенсию тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем, то есть это мужчины, имеющие 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет;

в марте 2024 — пенсии повысят всем, чьи пенсии должны индексировать по плану, с 1 марта планируется провести новую индексацию.

Речь идет об индексации, размер которой составит около 13%.

Справка Finance.ua:

Напомним, если человек решил докупить страховой стаж, ему необходимо заключить так называемый договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования в территориальном отделении Государственной налоговой службы (ГНС). Можно докупить любое количество месяцев, ограничений нет.

Но смогут это сделать не все, а только люди, не относящиеся к категории застрахованных лиц:

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