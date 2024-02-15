Условия назначения надбавок к пенсии, повышений и дополнительных пенсий — Finance.ua

Условия назначения надбавок к пенсии, повышений и дополнительных пенсий Сегодня 21:01 — Личные финансы

Условия назначения надбавок к пенсии, повышений и дополнительных пенсий

Пенсионный фонд Украины объяснил, какие есть условия назначения надбавок к пенсии, повышений и дополнительных пенсий.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

К пенсиям по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, назначаемых в соответствии с законами «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» предусмотрены следующие надбавки.

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На нетрудоспособных членов семьи. Условия назначения

Назначается пенсионерам, которые не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи, на основании заявления и свидетельств о рождении нетрудоспособных членов семьи, других документов, утверждающих принадлежность к членам семьи, документов об установлении группы инвалидности нетрудоспособным членам семьи (при наличии), документы о пребывании нетрудоспособного члена семьи на иждивении, трудовой книжки пенсионера.

По уходу. Условия назначения

Назначается инвалидам I группы, одиноким инвалидам II группы, нуждающимся в постоянном стороннем уходе или достигшим пенсионного возраста; одиноким инвалидам III группы, достигшим пенсионного возраста; одиноким получателям пенсий по возрасту и по выслуге лет, нуждающимся в постоянном стороннем уходе, кроме лиц, получающих государственное социальное пособие по уходу, на основании заявления (кроме инвалидов I группы) и справки МСЭК, заключения врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного стороннего ухода. В заявлении пенсионер (кроме инвалидов I группы) отмечает, что у него нет трудоспособных родственников, которые в соответствии с законодательством должны его содержать.

Инвалидам I группы надбавка устанавливается на основании справки МСЭК без заявления к любому виду пенсии.

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Справочно: Надбавку по уходу не назначают лицам, получающим государственное социальное пособие по уходу.

К пенсиям по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, в случае потери кормильца, которые назначаются в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», предусмотрено установление.

Повышение реабилитированным и членам их семей. Условия назначения

Назначается лицам, необоснованно подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, членам их семей, которые были принудительно переселены, на основании заявления и удостоверения реабилитированного, а членам его семьи — справки о факте принудительного переселения.

Независимо от вида пенсии предусмотрены такие повышения

Повышение ветеранам войны и членам семьи погибшего/умершего ветерана войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Условия назначения

По заявлению на основании «Удостоверение инвалида войны», «Удостоверение участника боевых действий», «Удостоверение участника войны», «Удостоверение члена семьи погибшего», «Удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства».

В период до выдачи «Удостоверения пострадавшего участника Революции Достоинства» пострадавшим участникам Революции Достоинства повышение предоставляется на основании справки, выданной структурными подразделениями социальной защиты населения районных, районных в Киеве и Севастополе государственных администраций, исполнительными органами городских советов по месту жительства.

Повышение жертвам нацистских преследований или жене (мужу) умерших жертв нацистских преследований согласно Закону Украины «О жертвах нацистских преследований».

Условия назначения

По заявлению на основании удостоверения жертвы нацистских преследований или жены (мужа) умершей жертвы нацистских преследований.

Повышение детям войны согласно Закону Украины «О социальной защите детей войны»

Условия назначения: автоматически лицам, являющимся гражданами Украины и которым на время окончания (02.09.1945 г.) Второй мировой войны было менее 18 лет, на основании паспорта гражданина Украины и если не установлено повышение ветерана войны или жертвы нацистских преследований.

Надбавка почетным донорам согласно Закону Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови»

Условия назначения: по заявлению на основании удостоверения знака «Почетный донор Украины», «Почетный донор СССР».

Дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, согласно статьям 50, 51 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»

Условия назначения: лицам, имеющим статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы на основании удостоверения «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или Потерпевший от Чернобыльской катастрофы».

Ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца в результате Чернобыльской катастрофы согласно статье 52 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»

Условия назначения: назначается по заявлению на каждого нетрудоспособного члена семьи, содержавшегося на содержании кормильца, на основании документов об установлении причинной связи смерти с Чернобыльской катастрофой.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»

Условия назначения: гражданам Украины, имеющим значительные заслуги в сфере государственной, общественной или хозяйственной деятельности, достижения в области науки, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и т. п. на основании документов, подтверждающих особые заслуги.

Повышение лицам, работающим, обучающимся или проживающим на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, согласно Закону Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине»

Условия назначения: пенсионерам, проживающим, работающим или обучающимся на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, по заявлению на основании удостоверения гражданина (гражданки), проживающего, работающего (обучающегося) на территории горного населенного пункта.

Доплата членам семей шахтеров, смерть которых наступила в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания в соответствии с Законом Украины «О повышении престижности шахтерского труда»

Условия назначения: членам семей шахтеров, смерть которых наступила в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания к пенсии в связи с потерей кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи на основании акта проведения расследования несчастного случая по форме Н-5, акта о несчастном случай, связанный с производством, по форме Н-1 или акта проведения расследований возникновения хронического профессионального заболевания по форме П-4.

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Государственное социальное пособие по уходу согласно Закону Украины «О государственном социальном пособии лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам»

Назначается:

1) лицам с инвалидностью в результате войны из числа военнослужащих и других лиц, которым назначены пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»:

а) лицам с инвалидностью I группы;

б) лицам с инвалидностью II и III группы, которые являются одинокими и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном стороннем уходе;

2) лицам, которые относятся к лицам с инвалидностью в результате войны в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и получают пенсии по возрасту, по инвалидности или по выслуге лет:

а) лицам с инвалидностью I группы;

б) лицам с инвалидностью II и III групп, которые являются одинокими и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном стороннем уходе;

3) лицам, которым назначены пенсии по выслуге лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и являющихся лицами с инвалидностью I группы вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (должностных обязанностей), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, либо вследствие трудового увечья, профессионального или общего заболевания, либо являются одинокими пенсионерами и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в уходе.

Государственное социальное пособие по уходу и надбавка по уходу одновременно не назначаются.

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