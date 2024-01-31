Пенсии ВПЛ без идентификации будут платить только до 31 марта: что делать — Finance.ua

Пенсии ВПЛ без идентификации будут платить только до 31 марта: что делать Сегодня 08:04 — Личные финансы

Пенсии ВПЛ без идентификации будут платить только до 31 марта: что делать

взятых на учет до 24 февраля 2022 года, Пенсии в Украине без физической проверки (идентификации) будут платить только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, сообщили в Минсоцполитики.

Правительство постановило, что у таких лиц будет время, чтобы пройти физическую идентификацию — это можно сделать как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка , так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

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Сначала пенсионерам дали время с 1 июля до конца 2023 года, однако 27 декабря правительство продлило срок идентификации еще на три месяца. Следовательно, до 31 марта пенсионерам-ВПЛ следует подтвердить законность получения выплат.

Если человек не пройдет идентификацию, пенсия будет накапливаться на его счете, пока он не пройдет идентификацию — после этой процедуры всю сумму переведут на расчетный счет получателя.

Идентификация пенсионеров

Как отмечали в Ощадбанке, физическая идентификация проходит в три этапа:

Личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту или основное ЭПП. Предъявление работнику Ощадбанка одновременно основной платежной карты или основного ЭПУ и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Проведение пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение человеком PIN-кода) или установление/изменения PIN-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПУ.



Разъяснение об идентификации от Минсоцполитики

Как говорят в ведомстве, практика физической идентификации не нова — такая норма для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года.

«Это общепринятая международная практика, необходимая для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно то лицо, которому они были назначены», — подчеркнули в министерстве.

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Почему тогда вопрос физической идентификации встал сейчас? Для одной небольшой категории граждан в последние 3 года не применялась норма прохождения физической идентификации. А именно: в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 г., производилась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19.

С 1 июля, в связи с окончанием карантина, она возобновила свое действие.

То есть эта норма возобновлена ​​только для тех пенсионеров, которые стали ВПЛ до начала полномасштабной войны. Для других она действовала все время.

Понимая, что и во время войны часть украинцев не могут физически посетить отделение банка или отделение пенсионного фонда, правительство значительно расширило инструментарий физической идентификации.

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