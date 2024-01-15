Добровольные пенсионные взносы: как заключить новый договор на 2024 год — Finance.ua
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Добровольные пенсионные взносы: как заключить новый договор на 2024 год

Личные финансы
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Добровольные пенсионные взносы: как заключить новый договор на 2024 год
Добровольные пенсионные взносы: как заключить новый договор на 2024 год
Украинцы, желающие в 2024 году продолжать уплату добровольных пенсионных взносов, могут заключить новые договоры.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как заключить новый договор на 2024 год

Граждане, желающие продолжать платить добровольные взносы в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины могут заключить новые Договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме).
Чтобы заключить новый Договор, зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Дальше следует:
  1. На панели слева в разделе Коммуникации с ПФУ выберите опцию Договор на добровольное участие.
  2. Заполните данные лица, в пользу которого вы планируете платить добровольные взносы. Если хотите платить взносы за себя, выберите опцию Хочу платить взносы на себя, и поля формы заполнятся автоматически. Подтвердите данные лица и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных, поставив соответствующие отметки. Нажмите кнопку Подписать и оплатить.
  3. С перечнем заключенных договоров и датой их подписания можно ознакомиться в разделе Договоры на добровольное участие.
  4. Нажав на значок с банковской картой, можно выбрать способ уплаты добровольного взноса (онлайн или сформировать платежное поручение) и произвести оплату.
Сумма добровольного пенсионного взноса с января 2024 года — 1562 грн.

Как засчитывается стаж

Для того чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который определяется как 22% от размера минимальной заработной платы.
То есть для того чтобы в январе 2024 года в страховой стаж вам был зачислен один полный месяц, нужно оплатить 1562 грн (22% х 7100 грн, где 7100 грн — размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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