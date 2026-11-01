Что изменится для украинцев с 1 ноября 2026 года

Ноябрь принесет украинцам новые финансовые правила и важные дедлайны. Часть изменений будет касаться повседневных расходов и пособий от государства, другие — банковских операций и ведения бизнеса. Что следует учесть с 1 ноября 2026 года — разбираемся дальше.

Выплаты 19 400 грн «Зимней поддержки»

В ноябре должны завершиться выплаты единовременного пособия в размере 19 400 грн на одно домохозяйство по программе «Зимняя поддержка» на отопительный сезон 2026−2027 годов.

Программа предусмотрена для определенных категорий уязвимых граждан, проживающих в общинах на территориях, где ведутся или велись боевые действия, и отвечают установленным критериям. Среди потенциальных получателей:

одинокие пенсионеры,

люди с инвалидностью,

внутренне перемещенные лица,

получатели жилищных субсидий,

многодетные семьи и другие категории, предусмотренные условиями программы.

Заявления на помощь принимали до 30 октября 2026 включительно, а средства должны выплатить до 30 ноября.

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Подача заявлений на жилищную субсидию

Украинцы, желающие получать жилищную субсидию с начала отопительного сезона, могут подать заявление до 30 ноября 2026 года. Если соблюсти этот срок, помощь назначат с начала отопительного сезона.

Право на помощь определяется индивидуально, поэтому подача заявления не гарантирует автоматического назначения выплаты.

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Части домохозяйств субсидию на отопительный сезон перечисляют автоматически. Другим следует обратиться в Пенсионный фонд Украины, если возникли обстоятельства, по которым необходимо подать новое заявление и декларацию. В частности, это может быть связано с изменениями в составе домохозяйства или имущественном состоянии.

Документы можно подать через сервисный центр Пенсионного фонда, отправить по почте или воспользоваться доступными электронными сервисами.

Тарифы на свет и газ

Тариф на электроэнергию не изменится — бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн за 1 кВтч. Действующая цена продлится до 30 апреля 2027 года.

Для домохозяйств, имеющих право на льготный тариф из-за использования отопления, также остаются специальные условия. При потреблении до 2 000 кВтч в месяц включительно электроэнергия будет стоить 2,64 грн за кВтч. Объем сверх этого лимита будет оплачиваться по стандартной цене — 4,32 грн за кВтч.

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Что касается газа, то стоимость бытовых потребителей будет зависеть от поставщика и выбранного тарифного плана. Поэтому перед оплатой счета следует проверить условия своего договора.

Клиенты «Нефтегаза Украины», пользующиеся тарифным планом «Фиксированный», продолжат платить 7,96 грн за кубометр. Данная цена действует до 30 апреля 2027 года.

Также отмечаем, что помимо стоимости самого газа, в платежке может быть отдельная плата за его распределение.

Заявления на «Пакунок школяра»

1 ноября завершается срок подачи заявлений на государственную помощь «Пакунок школяра».

Выплата составляет 5000 грн и предназначена для родителей или законных представителей детей, которые пошли в первый класс в 2026 году.

Плата за неактивные счета в Сбербанке

неактивных текущих счетов без платежной карты до 150 грн. С 1 ноября 2026 года Ощадбанк повышает стоимость обслуживания

Для большинства клиентов с зарплатной или пенсионной картой ничего не изменится.

Другим же следует проверить, не остались ли у вас открытыми старые счета, которые больше не нужны. Если такой счет есть, можно уточнить у банка его статус и действующие условия обслуживания.

Уменьшение лимитов на переводы для отдельных ФЛП и компаний

С 14 ноября 2026 года изменятся месячные лимиты на банковские переводы для определенных категорий предпринимателей и юридических лиц, которые подпадают под правила финансового мониторинга. Ограничения предусмотрены обновленным Меморандумом по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Кого это касается? Как отмечают юристы, больше всего под удар попадают две категории:

вновь предприниматели — те, кто зарегистрировался менее 6 месяцев назад,

и «спящие» ФЛП, которые долго не проявляли активности и внезапно ее восстановили.

Отдельно жесткие ограничения вводятся для юридических лиц с признаками «компаний-оболочек» — фирм, у которых банк выявил более двух признаков фиктивности.

Новые лимиты составят:

ФЛП 1 группы — до 400 000 грн в месяц (было до 600 000 грн);

ФЛП 2 и 3 групп — до 1 млн грн в месяц (было до 3 млн грн);

юридические лица с признаками компаний-оболочек — до 2 млн грн в месяц

(было до 5 млн грн).

Лимит устанавливается на общую сумму переводов за месяц, а не на одну операцию. Это не означает безусловного запрета перевода больших сумм, однако операции сверх установленного лимита могут потребовать дополнительного контроля и документального подтверждения происхождения средств.

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Для обычных физических лиц эти изменения не вводят новых лимитов: для клиентов с высоким уровнем риска без подтверждения доходов действует ограничение до 50 000 грн в месяц, а для клиентов с низким и средним риском — до 100 000 грн.

Новые счета для оплаты акциза на алкоголь и табак

С 1 ноября 2026 г. для уплаты акцизного налога по отдельным видам подакцизной продукции введут новые счета с обновленными кодами классификации доходов бюджета. Об этом сообщают региональные подразделения Государственной налоговой службы.

Изменения будут касаться поступлений по отдельным видам ликероводочной и винодельческой продукции, пива, табака и табачных изделий, а также жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Код КБК За что платят 14020201 Ликеро-водочная продукция (УИ) 14020301 Винодельческая продукция (УИ) 14020401 Пиво (УІ) 14020601 Табак и табачные изделия, жидкости для электронных сигарет (УИ) 14030201 Ликеро-водочная продукция (УИ) 14030301 Винодельческая продукция (УИ) 14030401 Пиво (УИ) 14030601 Табак и табачные изделия, жидкости для электронных сигарет (УИ) УИ – украинский импортированный / отечественный

Плательщикам акциза за соответствующую продукцию следует заранее проверить реквизиты счетов, чтобы не перечислить денежные средства по старым данным.

Комплексные проверки бизнеса в 2027 году

Государственная регуляторная служба сформировала проект комплексного плана проверок бизнеса на 2027 год. Предприятия могут проверить, включены ли в него, и по желанию отказаться от комплексной проверки.

Для этого нужно в письменном виде обратиться в Государственную регуляторную службу Украины до 13 ноября 2026 года — дать утверждение плана.

Новый сбор на посылки в ЕС

Union Handling Fee. Его размер составляет €2 за каждую товарную позицию в коммерческой отправке, подпадающей под новые правила. С 1 ноября 2026 года в Европейском Союзе вступает в силу новый таможенный сборЕго размер составляетв коммерческой отправке, подпадающей под новые правила.

Сбор касается товаров, поступающих в ЕС из-за его границ в рамках электронной торговли. Изменения могут повлиять на украинских продавцов, отправляющих заказ покупателям в странах Евросоюза, а также на расходы конечных потребителей.

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Сумма будет зависеть не только от количества посылок, но и количества товарных позиций в таможенной декларации. Если в одной отправке задекларировано несколько разных позиций, сбор может быть начислен на каждую из них. Это может увеличить расходы на доставку товаров в ЕС.

Продолжение военного положения и мобилизации

26 октября 2026 года Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней — до 29 января 2027 года.

Соответствующие законопроекты президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент под номерами 16182 и 16183. После принятия законов военное положение и всеобщая мобилизация продолжают действовать в Украине.