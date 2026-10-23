Почему платежки за газ приходят даже при нулевом потреблении

Плата за доставку начисляется за содержание и обслуживание газораспределительной инфраструктуры, обеспечивающей доступ потребителей к сети. В тариф входят расходы на поддержку газопроводов, ремонт оборудования, контроль безопасности и бесперебойную работу системы.
Размер ежемесячного платежа определяется не по текущим показаниям счетчика, а на основе годового объема потребления газа за предыдущий газовый год. Именно поэтому даже при нулевом использовании газа в отдельные месяцы счета могут продолжать приходить.
Избежать таких начислений можно только при определенных условиях. В частности, если жилье полностью отсоединено от газораспределительной сети и соответствующие изменения официально оформлены в установленном порядке. Простое прекращение использования газовых приборов не отменяет обязанности оплачивать услугу доставки.
Раньше почему украинцы получают две платежки за газ. Распределение газа подразумевает обслуживание газопроводов, оборудования и систем регулирования давления. За эту услугу потребители получают отдельный счет. Это объяснили в «Газсетях».