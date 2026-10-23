Почему платежки за газ приходят даже при нулевом потреблении

Владельцы домов и квартир часто удивляются, получая счета за доставку газа даже в те месяцы, когда практически не воспользовались голубым топливом.

Причина

Такая практика связана не с объемами потребления, а с оплатой услуги по распределению газа.

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Плата за доставку начисляется за содержание и обслуживание газораспределительной инфраструктуры, обеспечивающей доступ потребителей к сети. В тариф входят расходы на поддержку газопроводов, ремонт оборудования, контроль безопасности и бесперебойную работу системы.

Размер ежемесячного платежа определяется не по текущим показаниям счетчика, а на основе годового объема потребления газа за предыдущий газовый год. Именно поэтому даже при нулевом использовании газа в отдельные месяцы счета могут продолжать приходить.

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Избежать таких начислений можно только при определенных условиях. В частности, если жилье полностью отсоединено от газораспределительной сети и соответствующие изменения официально оформлены в установленном порядке. Простое прекращение использования газовых приборов не отменяет обязанности оплачивать услугу доставки.