Кто из украинцев в Польше зарабатывает больше поляков — исследование

Украинские работники в возрасте 25−34 лет могут получать на 1500 злотых в месяц больше, чем поляки того же возраста. В то же время в большинстве других возрастов зарплаты украинцев не превышают доходов местных работников, а значительная часть мигрантов вынуждена работать не по специальности.

Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на исследование Deloitte, проведенное по заказу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кто из украинцев зарабатывает больше, чем поляки

По результатам исследования, в 2025 году украинские работники почти во всех возрастах получали столько же или немного меньше поляков. В целом медианная зарплата украинцев составила 85% медианного показателя в польской экономике.

Исключением стали мужчины в возрасте 25−34 лет. Их медианная зарплата после уплаты налогов составила около 6800 злотых в месяц. Для всех работников этой возрастной группы показатель был на уровне 5300 злотых.

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Советник Gremi Personal Анна Джоболда объясняет, что на разницу в доходах могут влиять несколько факторов.

Один из них — налоговые правила Польши. Работники младше 26 лет могут пользоваться освобождением от налога на доходы физических лиц (PIT) в пределах установленного годового лимита и соблюдения соответствующих условий.

«Таким образом, при одинаковой ставке брутто работник до 26 лет может получать на руки больше, чем старший коллега. Однако эта норма относится и к полякам», — отмечает Джоболда.

На уровень доходов также влияют место работы и продолжительность рабочего времени. Украинцы чаще работают в небольших городах и промышленных регионах, где сосредоточено производство и спрос на физический труд. Кроме того, они могут быть мобильнее местных работников, поскольку не всегда привязаны к конкретному месту жительства или собственному жилью.

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Еще один фактор — дополнительные изменения, работа по выходным и дольше рабочий день. Поэтому более высокая месячная зарплата не обязательно означает более высокую оплату за час.

Сколько украинцев работают в Польше и находят ли работу по специальности

Украинцы остаются активными участниками польского рынка труда. Согласно опросу Национального банка Польши, в 2025 году экономически активными были более 90% украинских мигрантов, переехавших в Польшу до 2022 года, и 75% беженцев, прибывших после начала полномасштабного вторжения.

Доля экономически неактивных составляла всего 1−2% среди довоенных мигрантов и 11−12% среди беженцев.

Другие исследования также свидетельствуют о значительном вовлечении украинцев в польский рынок труда:

83% опрошенных граждан Украины работали в 2025 году — по данным Центра исследований миграции Варшавского университета;

75−85% составляет оценка доли экономически активных среди украинских мигрантов по данным Польского экономического института;

82% - уровень экономической активности среди всех поляков трудоспособного возраста в 2025 году;

79,3% - доля занятых среди поляков трудоспособного возраста за тот же период.

В то же время, наличие работы не всегда означает, что человек может применять свои профессиональные навыки.

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По данным Gremi Personal, в 2025 году свою работу считали несоответствующей квалификации 36% украинских беженцев и 25% мигрантов, переехавших в Польшу до полномасштабной войны.

Элементарный труд выполняли 49% беженцев и 33% довоенных мигрантов. По оценкам исследователей Варшавского университета, около 40% украинцев работают не по специальности. А по данным Deloitte и УВКБ ООН, лишь около трети беженцев с высшим образованием занимают должности, требующие такого уровня образования.

Как владение языком влияет на зарплату

Знание языка страны трудоустройства также отражается на доходах украинцев. По данным Gremi Personal, беженцы, свободно говорящие на польском, зарабатывают в среднем на 700 злотых в месяц больше, чем те, кто владеет языком только на базовом уровне.

Это может влиять на доступ к вакансиям, требования к которым предусматривают общение с клиентами, коллегами или руководством.

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В Gremi Personal отмечают, что сегодня важно оценивать не только количество работающих в Польше украинцев, но и условия их трудоустройства и возможности использовать профессиональный опыт.