Где проверять сумму уплаты налога за землю (разъяснение ГНС)

Земельный налог — один из важных источников наполнения местных бюджетов, ведь средства от его уплаты направляются на финансирование потребностей территориальных общин.
За 9 месяцев 2026 года плательщики перечислили 37,9 млрд грн платы за землю. Это на 12,1% или на 4,1 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Самые большие суммы получили бюджеты:
- Днепропетровщины — 6,7 млрд грн,
- Львовщины — 2,8 млрд гривен.
Кто платит
Согласно Налоговому кодексу Украины, плательщиками платы за землю являются:
- владельцы земельных участков — физические и юридические лица;
- владельцы земельных долей (паев);
- постоянные землепользователи, обладающие правом бессрочного пользования земельными участками;
- землепользователи, использующие земельные участки государственной или коммунальной собственности в условиях аренды.
Когда нужно платить
Обязанность по уплате земельного налога возникает с момента обретения права собственности на земельный участок или права пользования им и продолжается до прекращения соответствующего права. Поэтому важно следить за актуальностью сведений о земельных участках, в частности их площади, целевом назначении, наличии права на налоговые льготы и других данных, влияющих на расчет налога.
Где проверить
Проверить сумму начисленного земельного налога и получить реквизиты для его уплаты граждане могут самостоятельно через Электронный кабинет плательщика или мобильное приложение «Моя налоговая».
Если сумма под сомнением
Если плательщик не согласен с начисленной суммой, он имеет право обратиться в контролирующий орган для проведения сверки данных. Во время нее проверяют информацию о количестве и площади земельных участков, правильности применения налоговых льгот и ставок, а также определенной сумме налогового обязательства.
Обращение по поводу проведения сверки можно подать лично, отправить по почте или подать в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика с использованием квалифицированной электронной подписи.
Если по результатам сверки обнаружены разногласия, контролирующий орган проводит перерасчет налога в установленном порядке. После этого плательщику присылают новое налоговое уведомление-решение, а предыдущее считается отмененным.
Ранее мы писали, что в Украине для участников боевых действий законом предусмотрены льготы на получение земельных участков, в частности, право на их первоочередной отвод для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.
Однако во время военного положения действуют существенные ограничения на безвозмездную приватизацию государственных и коммунальных земель. Подробности читайте в статье — Земля для УБД: что стоит сделать уже сейчас