Где проверять сумму уплаты налога за землю (разъяснение ГНС)

Земельный налог — один из важных источников наполнения местных бюджетов, ведь средства от его уплаты направляются на финансирование потребностей территориальных общин.

За 9 месяцев 2026 года плательщики перечислили 37,9 млрд грн платы за землю. Это на 12,1% или на 4,1 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом пишет ГНС.

Самые большие суммы получили бюджеты:

Днепропетровщины — 6,7 млрд грн,

Киева — 5,1 млрд грн,

Одесчины — 3,3 млрд грн,

Львовщины — 2,8 млрд гривен.

Кто платит

Согласно Налоговому кодексу Украины, плательщиками платы за землю являются:

владельцы земельных участков — физические и юридические лица;

владельцы земельных долей (паев);

постоянные землепользователи, обладающие правом бессрочного пользования земельными участками;

землепользователи, использующие земельные участки государственной или коммунальной собственности в условиях аренды.

Когда нужно платить

Обязанность по уплате земельного налога возникает с момента обретения права собственности на земельный участок или права пользования им и продолжается до прекращения соответствующего права. Поэтому важно следить за актуальностью сведений о земельных участках, в частности их площади, целевом назначении, наличии права на налоговые льготы и других данных, влияющих на расчет налога.

Где проверить

Проверить сумму начисленного земельного налога и получить реквизиты для его уплаты граждане могут самостоятельно через Электронный кабинет плательщика или мобильное приложение «Моя налоговая».

Если сумма под сомнением

Если плательщик не согласен с начисленной суммой, он имеет право обратиться в контролирующий орган для проведения сверки данных. Во время нее проверяют информацию о количестве и площади земельных участков, правильности применения налоговых льгот и ставок, а также определенной сумме налогового обязательства.

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Обращение по поводу проведения сверки можно подать лично, отправить по почте или подать в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика с использованием квалифицированной электронной подписи.

Если по результатам сверки обнаружены разногласия, контролирующий орган проводит перерасчет налога в установленном порядке. После этого плательщику присылают новое налоговое уведомление-решение, а предыдущее считается отмененным.

Ранее мы писали, что в Украине для участников боевых действий законом предусмотрены льготы на получение земельных участков, в частности, право на их первоочередной отвод для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.