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Как путешествовать и не платить за проживание

Личные финансы
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Как путешествовать и не платить за проживание
Как путешествовать и не платить за проживание
Одна пара путешествовала и не платила за проживание. Как им это удалось?
Существует интересный лайфхак для туристов, позволяющий останавливаться в роскошных домах без оплаты за проживание — в обмен на уход за жильем и домашними питомцами владельцев.
Так что пара посетила десятки стран и часто живут в роскошных виллах, как миллионеры, пишет ziare.com.

36 стран

Когда Конрад Варжеха и его подруга Каро отправились в кругосветку, они для экономии начали ухаживать за чужими домами, пока их владельцы были в отъезде.
За последние 3 года они вместе посетили 36 стран, в 12 из которых жили, ухаживая за домами. Остальное время они останавливаются в отелях или арендованном жилье. Свой доход получают благодаря работе в Интернете.

Как это действует

Они тратят на поездки меньше, чем многие люди, живущие у себя дома, к тому же иногда они оказывались в совершенно невероятных местах и ​​"жили в домах, о владении которыми даже не могли мечтать".
«Мы провели целый месяц в шале во французских Альпах, откуда открывался вид на горы. Было ощущение, будто мы в отпуске: две кошки заходили в дом лишь утром и днем, чтобы поесть. Мы уделяли им немного внимания, а остальное время были свободны: гуляли у озер, наслаждались настоящим альпийским летом и ходили в местную пекарню за свежей выпечкой», — говорит он.
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Для того, чтобы быть хорошим ситтером (человеком, ухаживающим за домом), нужны три качества: умение хорошо общаться, способность заботиться о животных, а также аккуратность и опрятность.
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Свой день они строят вокруг потребностей животных: например, если под надзором собака, они не отправляются в длительные поездки.
Впрочем, у такого образа жизни есть свои подводные камни. «Однажды мы приехали в дом в Греции и обнаружили, что он кишит паразитами. Это были тяжелые две недели: мы подхватили блох, все время проводили по уборке, пришлось даже обустроить карантинную зону. Нас изрядно искусали».
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«Но не случалось ничего столь серьезного, чтобы заставило нас пожалеть о своем выборе. Мы можем путешествовать по миру и жить в прекрасных домах, не привязываясь к какому-то одному месту. Мы получаем лучшее из обоих миров», — говорит он.
Ранее мы писали 10 направлений для бюджетного путешествия в 2027 году. Среди направлений, где в 2027 году можно сэкономить на путешествии, испанский Бильбао, польский Вроцлав и французский Бордо.

Куда поехать дешевле в 2027 году

Лучшие направления по соотношению цены и качества, где цены на авиабилеты снизились больше всего:
  1. Бильбао, Испания — на 66%
  2. Вроцлав, Польша — на 47%
  3. Бордо, Франция — на 34%
  4. Цюрих, Швейцария — на 33%
  5. Анкона, Италия — на 31%
  6. Родос, Греция — на 22%
  7. Пула, Хорватия — на 20%
  8. Фес, Марокко — на 19%
  9. Краби, Таиланд — на 15%
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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