Сколько зарабатывают преподаватели в университетах

Кабинет Министров принял постановление № 1078 «Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников» и утвердил новые схемы должностных окладов, а также ставки почасовой оплаты учебных занятий.

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Так что с 1 сентября отменили привязку к Единой тарифной сетке — вместо нее появилась базовая величина 28 885 грн.

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Чтобы самостоятельно определить свой доход без учета надбавок, доплат и повышений необходимо умножить указанную сумму на специальный коэффициент по должности.

Эти показатели разные для учителей в школах, директоров среднего образования и научно-педагогических работников.

Зарплаты преподавателей в университетах

Согласно постановлению правительства, сотрудники учреждений высшего образования могут рассчитывать на следующие минимальные должностные оклады (до вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора):

ректор, президент, начальник ЗВО — 0,99 — от 28 596 грн;

декан — 0,81 — от 23 397 грн;

заведующий кафедрой (профессор) — 0,81 — от 23 397 грн;

профессор — 0,75 — от 21 664 грн;

доцент — 0,69 — от 19 931 грн;

старший преподаватель — 0,66 — от 19 064 грн;

преподаватель, ассистент — 0,63 — от 18 198 грн.

«Если должностной оклад рассчитан с копейками, сумму округляют до целой гривны: если копеек меньше 50 — их отбрасывают, если 50 копеек и больше — округляют до следующей гривны», — говорится на специализированном портале 7eminar

Также руководители национальных учреждений высшего образования могут устанавливать повышение должностных окладов научно-педагогических работников до 100% в рамках утвержденного фонда оплаты труда. Однако это право, а не обязанность, потому не стоит рассчитывать на гарантированную надбавку.

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Напомним, мы писали о зарплатах учителей в 2026 году: какие надбавки и доплаты действуют с сентября.

Для учителей, которые очно работают в школах на прифронтовых территориях и в приграничных областях, предусмотрена отдельная доплата 2600 грн. за счет государственной субвенции. До 1 сентября общий размер такой выплаты составил 5200 грн до налогообложения, поэтому финансовое обеспечение для этих педагогов фактически не изменилось.

Какие надбавки могут получать учителя

Кроме основного оклада педагогам в зависимости от должности, квалификации и условий работы могут устанавливаться дополнительные выплаты:

за педагогическое звание — старший учитель — 10%, учитель-методист — 15%;

за работу в населенном пункте со статусом горного — 25%;

за классное руководство — от 20% до 25%;

за заведование кабинетом — 10−15%;

за заведование мастерскими и классами информатики — 15−20%;

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