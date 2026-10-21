Сколько зарабатывают преподаватели в университетах

Кабинет Министров принял постановление № 1078 «Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников» и утвердил новые схемы должностных окладов, а также ставки почасовой оплаты учебных занятий.
Чтобы самостоятельно определить свой доход без учета надбавок, доплат и повышений необходимо умножить указанную сумму на специальный коэффициент по должности.
Эти показатели разные для учителей в школах, директоров среднего образования и научно-педагогических работников.
Зарплаты преподавателей в университетах
Согласно постановлению правительства, сотрудники учреждений высшего образования могут рассчитывать на следующие минимальные должностные оклады (до вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора):
ректор, президент, начальник ЗВО — 0,99 — от 28 596 грн;
декан — 0,81 — от 23 397 грн;
заведующий кафедрой (профессор) — 0,81 — от 23 397 грн;
«Если должностной оклад рассчитан с копейками, сумму округляют до целой гривны: если копеек меньше 50 — их отбрасывают, если 50 копеек и больше — округляют до следующей гривны», — говорится на специализированном портале 7eminar.
Также руководители национальных учреждений высшего образования могут устанавливать повышение должностных окладов научно-педагогических работников до 100% в рамках утвержденного фонда оплаты труда. Однако это право, а не обязанность, потому не стоит рассчитывать на гарантированную надбавку.
Напомним, мы писали о зарплатах учителей в 2026 году: какие надбавки и доплаты действуют с сентября.
Для учителей, которые очно работают в школах на прифронтовых территориях и в приграничных областях, предусмотрена отдельная доплата 2600 грн. за счет государственной субвенции. До 1 сентября общий размер такой выплаты составил 5200 грн до налогообложения, поэтому финансовое обеспечение для этих педагогов фактически не изменилось.
Какие надбавки могут получать учителя
Кроме основного оклада педагогам в зависимости от должности, квалификации и условий работы могут устанавливаться дополнительные выплаты:
за педагогическое звание — старший учитель — 10%, учитель-методист — 15%;
за работу в населенном пункте со статусом горного — 25%;
за классное руководство — от 20% до 25%;
за заведование кабинетом — 10−15%;
за заведование мастерскими и классами информатики — 15−20%;
Ранее также мы писали, что в 2025 году самую высокую среднюю годовую зарплату среди учителей начальной школы в Европе получали в Дании — более 74 тыс. евро. Меньше всего зарабатывали педагоги в Турции — около 18,7 тыс. евро. В то же время, с учетом стоимости жизни лидером стала Германия.