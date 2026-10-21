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Сколько стоят бензин, дизель и автогаз 21 октября

Энергетика
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Сколько стоят бензин, дизель и автогаз 21 октября
Сколько стоят бензин, дизель и автогаз 21 октября
21 октября несколько крупных сетей автозаправочных станций в очередной раз пересмотрели цены на топливо в Украине, а самые заметные изменения коснулись автогаза.
В сетях OKKO, WOG и Укрнефть стоимость автогаза увеличилась на 1 грн за литр. На АЗС UPG повышение было меньше, в том числе на 40 копеек за литр.
Сколько стоят бензин, дизель и автогаз 21 октября
По состоянию на 21 октября самая высокая цена на автогаз среди упомянутых сетей зафиксирована на SOCAR — 54,40 грн за литр, тогда как самую низкую стоимость предлагает «Укрнафта» — 50,90 грн за литр.
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OKKO и SOCAR повысили цены на все виды дизельного топлива на 1 грн за литр. Кроме того, UPG подняли цены на бензин А-95, UPG 95 и UPG 100. Каждый из этих видов горючего подорожал на 1 грн за литр.
Ранее писали, что в Украине продолжают дорожать дизельное топливо и автогаз. Оптовые цены на дизель уже превысили 100 грн. за литр, а стоимость газа может задержаться на уровне 50 грн. В то же время, оснований для подорожания бензина пока нет. Об этом рассказал директор Консалтинговой группы A95 Сергей Куюн.
По словам эксперта, главная причина подорожания автогаза — резкий рост мировых цен. Новые партии горючего, закупленные по более высокой стоимости, уже поступают в Украину и влияют на цены на внутреннем рынке. Такую тенденцию прогнозировали еще несколько недель назад.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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