Сколько стоят бензин, дизель и автогаз 21 октября

OKKO и SOCAR повысили цены на все виды дизельного топлива на 1 грн за литр. Кроме того, UPG подняли цены на бензин А-95, UPG 95 и UPG 100. Каждый из этих видов горючего подорожал на 1 грн за литр.
Ранее писали, что в Украине продолжают дорожать дизельное топливо и автогаз. Оптовые цены на дизель уже превысили 100 грн. за литр, а стоимость газа может задержаться на уровне 50 грн. В то же время, оснований для подорожания бензина пока нет. Об этом рассказал директор Консалтинговой группы A95 Сергей Куюн.
По словам эксперта, главная причина подорожания автогаза — резкий рост мировых цен. Новые партии горючего, закупленные по более высокой стоимости, уже поступают в Украину и влияют на цены на внутреннем рынке. Такую тенденцию прогнозировали еще несколько недель назад.