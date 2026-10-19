В Украине продолжают дорожать дизельное топливо и автогаз. Оптовые цены на дизель уже превысили 100 грн за литр, а стоимость газа может задержаться на уровне 50 грн. В то же время, оснований для подорожания бензина пока нет.

Об этом рассказал директор Консалтинговой группы A95 Сергей Куюн в интервью РБК-Украина.

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Почему дорожают дизель и автогаз

По словам эксперта, главная причина подорожания автогаза — резкий рост мировых цен. Новые партии горючего, закупленные по более высокой стоимости, уже поступают в Украину и влияют на цены на внутреннем рынке. Такую тенденцию прогнозировали еще несколько недель назад.

Ситуация с дизельным топливом также остается сложной. По словам Куюна, договоренности о поставках российского и американского дизеля не принесли результата, а цены продолжают расти из-за отсутствия избыточных объемов горючего.

Поставки остаются напряженными, а на рынке ощущается определенный дефицит ресурса. Это поддерживает высокую стоимость дизеля.

Какими будут цены на дизель в ближайшее время

«Думаю, цены еще будут немного расти. Оптовая стоимость остается высокой, поскольку на рынке нет избыточных объемов горючего и ощущается определенная нехватка ресурса. Постепенно цены будут выравниваться», — прогнозирует эксперт.

Подорожает ли бензин из-за роста цен на другое топливо

По мнению Куюна, оснований для подорожания бензина пока нет. На этом сегменте рынка ситуация остается нормальной: поставки обеспечены, а маржинальность находится на должном уровне. Поэтому эксперт ожидает, что цены на бензин будут оставаться стабильными до конца октября и в ноябре.