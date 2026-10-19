0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

До конца октября горючее еще подорожает — прогноз эксперта

Энергетика
682
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Постепенно цены будут выравниваться
Постепенно цены будут выравниваться
В Украине продолжают дорожать дизельное топливо и автогаз. Оптовые цены на дизель уже превысили 100 грн за литр, а стоимость газа может задержаться на уровне 50 грн. В то же время, оснований для подорожания бензина пока нет.
Об этом рассказал директор Консалтинговой группы A95 Сергей Куюн в интервью РБК-Украина.

Почему дорожают дизель и автогаз

По словам эксперта, главная причина подорожания автогаза — резкий рост мировых цен. Новые партии горючего, закупленные по более высокой стоимости, уже поступают в Украину и влияют на цены на внутреннем рынке. Такую тенденцию прогнозировали еще несколько недель назад.
Ситуация с дизельным топливом также остается сложной. По словам Куюна, договоренности о поставках российского и американского дизеля не принесли результата, а цены продолжают расти из-за отсутствия избыточных объемов горючего.
Поставки остаются напряженными, а на рынке ощущается определенный дефицит ресурса. Это поддерживает высокую стоимость дизеля.

Какими будут цены на дизель в ближайшее время

«Думаю, цены еще будут немного расти. Оптовая стоимость остается высокой, поскольку на рынке нет избыточных объемов горючего и ощущается определенная нехватка ресурса. Постепенно цены будут выравниваться», — прогнозирует эксперт.

Подорожает ли бензин из-за роста цен на другое топливо

По мнению Куюна, оснований для подорожания бензина пока нет. На этом сегменте рынка ситуация остается нормальной: поставки обеспечены, а маржинальность находится на должном уровне. Поэтому эксперт ожидает, что цены на бензин будут оставаться стабильными до конца октября и в ноябре.
Автомобильный газ тоже может продолжать дорожать. Его стоимость может возрасти примерно до 49−50 грн за литр.
По материалам:
РБК-Україна
ГорючееДизельАЗС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems