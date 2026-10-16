Цены на топливо продолжают расти

15 октября средняя розничная стоимость дизельного топлива выросла на 52 коп./л, до 99,59 грн/л, бензина — на 18 коп./л, до 89,69 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr.

Если вам не хватает денег, с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Сжиженный газ подорожал на 1,11 грн/л до 48,28 грн/л и точечно достиг почти 51 грн/л. При этом если раньше спред между оптом и розницей не радовал только по дизтопливу, то теперь сюда добавился и бензин. В общей сложности эта борьба за 100 грн/л начинает выглядеть все более бессмысленно.

Клуб «Кому за 100» пополнили ОККО, Chipo и Parallel

После роста на гривну ОККО и Parallel вышли на уровень 100,90 грн/л и 100,12 грн/л соответственно. Chipo — 100,13 грн/л (+10−90 коп./л в зависимости от региона). Пока на Волыни и в Франковщине оператор удерживает 99,90 грн/л.

Действия коллег добавили уверенности SOCAR, вернувшему гривну на дизеле, которую позавчера убрал (104 грн/л).

Читайте также Цены на топливо в Украине могут возрасти до 120 грн за литр — прогноз эксперта

Также 1 грн/л добавили UPG, EURO5, «Олас», «Свои» и «Авантаж 7». Последний на аналогичную величину увеличил бензин (86,95 грн/л).

На 1 грн/л подняли цены на бензин А-95 и «Автотранс», Marshal, VST, «Днипронафта» и точечно «БРСМ-Нефть». При этом первые три сети оставили дизтопливо без изменений, «БРСМ-Нефть» — в большинстве регионов прибавила 0,80−1 грн/л, а «Днипронафта» опустила на 4 грн/л в Запорожской области. Только в Днепропетровской области оператор снизил цену на 1 грн/л (95,99 грн/л).

Удерживать самые низкие цены на дизельное топливо пока удается «Днипронафти» (97,32 грн/л), «БРСМ-Нефти» (97,45 грн/л) и Brent Oil (97,75 грн/л).

Читайте также Европейские авиакомпании продолжат повышать тарифы из-за дорогостоящего авиатоплива

Газ ожидаемо дорожает активнее «светлых» из-за резкого роста в группе. Сложнее всего сетям нижнего ценового диапазона, которые преимущественно закупают ресурс на внутреннем рынке и их запас прочности небольшой.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка, основатель компании Prime Group Дмитрий Лёушкин. Ранее писали , что цены на горючее в Украине могут вырасти до 120 грн за литр. Нынешние ценники на украинских автозаправочных станциях самые низкие из тех, которые водители будут видеть в ближайшие полгода. Из-за геополитической напряженности, исчерпание мировых резервов и роста налоговой нагрузки цены на нефтепродукты неизбежно пойдут вверх.Об этом рассказал эксперт топливного рынка, основатель компании Prime Group Дмитрий Лёушкин.

Оценивая перспективы на ближайшие три-шесть месяцев, Лёушкин советует готовиться к существенному повышению стоимости. В феврале 2027 года стоимость дизельного топлива может достичь 115−120 грн за литр, а бензина — ориентировочно на 10 грн меньше.