Дефицит дизельного топлива в мире может продлиться до второй половины 2027 года

Глобальный рынок дизельного топлива может оставаться дефицитным в течение значительной части 2027 года, несмотря на ожидаемое возобновление работы нефтеперерабатывающих заводов. Сокращение запасов и перебои с поставками из-за войны на Ближнем Востоке ограничивают предложение в преддверии зимнего сезона.

Об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Мировой экспорт дизеля сокращается

В сентябре экспорт дизельного топлива из россии и Ближнего Востока совокупно сократился на 1,3 млн баррелей в сутки против предыдущих уровней. Рост поставок из других регионов компенсировал потери частично.

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В целом мировой экспорт дизеля в сентябре был примерно на 700 000 баррелей в сутки ниже, чем год назад, сообщает агентство.

Длительные перебои с поставками заставили страны тратить запасы горючего вопреки сезонным тенденциям. Это происходит перед осенним техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов и периодом пикового зимнего спроса.

В июле запасы газойля в странах Организации экономического сотрудничества и развития сократились до 565 млн баррелей — на 5% ниже уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке. Это самый низкий показатель с ноября 2023 года.

В конце сентября совокупные мировые запасы нефти были на 509 млн баррелей ниже, чем в конце февраля. МЭА предупреждает, что дальнейшее сокращение резервов повышает риск новых потрясений на рынке.

В сентябре маржа переработки дизельного топлива выросла почти до рекордных $95 за баррель, поскольку сокращение мощностей нефтеперерабатывающих заводов ограничило производство.

В то же время, высокие цены уже влияют на экономику: увеличивают стоимость товаров, сокращают реальные доходы и усиливают инфляционное давление.

Когда ситуация может улучшиться

МЭА ожидает, что в конце 2026 года загрузка нефтеперерабатывающих заводов будет расти. Это позволит частично восстановить запасы, однако не компенсирует дефицит, накопленный в течение года.

По прогнозу агентства, пополнение утраченных запасов дизельного топлива вне обычных сезонных колебаний вряд ли начнется раньше второй половины 2027-го.

По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 2,6 млн баррелей в сутки — четверть этого падения придется на дизель.