Президент США Дональд Трамп разрешил кремлю поставки российского дизельного горючего на американский и мировой рынки из-за того, что Владимир Зеленский отказался прекратить удары по НПЗ в россии.

Об этом Axios рассказал со ссылкой на источники.

Трамп требует прекратить удары по НПЗ в одностороннем порядке

Источники сообщили, что этими ударами Зеленский «взрывает хорошие отношения, которые выстроил с Трампом в течение последних шести месяцев».

Как утверждает источник, Трамп хочет, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку они способствуют повышению цен на дизель.

В то же время Трамп не считает, что атаки на НПЗ в россии равноценны российским ударам по украинской энергетике.

Читайте также рф увеличила экспорт нефтепродуктов до трехмесячного максимума

Axios отмечает, что накануне спецпосланник Трампа Стив Виткофф рассказал украинской переговорной группе в Майами, что Трамп решил «двигаться дальше» после того, как Украина проигнорировала его просьбу о ударах по НПЗ.

Именно поэтому президент США принял решение отменить санкции на экспорт российского дизельного горючего.

Еще один украинский источник утверждает, что американские посланники во время разговора угрожали тем, что Трамп может перестать передавать Украине разведывательные данные.

Также, по данным источника, американская сторона считает, что путин готов к переговорам о завершении войны, несмотря на атаки по Украине.

Ранее Finance.ua писал , что россия с согласия США немедленно поставит на глобальный рынок 300 тыс. тонн дизельного горючего и существенно нарастит объем его экспорта в дальнейшем.