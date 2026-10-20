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Турция присоединилась к «дизельной сделке» США и россии

Энергетика
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Турция договорилась получать часть российского дизельного топлива, которое будет поставляться на мировые рынки в рамках договоренности Москвы с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара.
По словам министра, договоренность США и россии относительно дизельного топлива имеет значение для энергетической безопасности Турции.

Как Турция диверсифицирует поставки энергоносителей

Анкара получает часть энергоносителей из россии, а также из Ирана, Азербайджана и других стран. В то же время, Турция пытается диверсифицировать поставки, заключая новые соглашения с США и другими партнерами.
«россия ввела ограничения на экспорт дизельного топлива в последние месяцы, когда начала сталкиваться с этой проблемой. Теперь они достигли соглашения с Трампом относительно дизельного топлива… Благодаря переговорам, которые мы провели, мы будем поставлять часть этого дизельного топлива в Турцию», — заявил Байрактар.

Турция планирует увеличить добычу газа в Черном море

Министр также сообщил, что Турция планирует ввести в эксплуатацию вторую плавучую платформу по добыче газа в первом квартале 2028 года. По его словам, это позволит увеличить ежесуточную добычу газа в Черном море до 45 млн кубометров.
Напомним, ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что российское дизтопливо все равно попало бы на мировой рынок, а 60-дневная пауза в санкциях нужна для оценки их влияния на глобальные энергопоставки.
16 октября президент США Дональд Трамп приостановил применение санкций и пошлин против россии, предусмотренных «законом Грэма». Он воспользовался положением, позволяющим отказаться от применения ограничений, если это отвечает национальным интересам США.
9 октября Трамп после разговора с путиным объявил о договоренностях относительно поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого Минфин США разрешил сделки с российским дизелем до апреля 2027 года.
По материалам:
Слово і Діло
ДизельТурция
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