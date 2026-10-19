Запасы газа в Украине достигли максимума с 2020 года, несмотря на российские атаки

Украина начинает отопительный сезон с самыми большими за последние шесть лет запасами газа. Государственная компания «Нафтогаз» накопила в подземных хранилищах 16 млрд куб. м топлива, несмотря на усиление российских ударов по его объектам. В то же время предстоящая зима может стать самой сложной за почти пять лет полномасштабной войны.

Об этом сказал исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко рассказал Reuters.

россия усилила атаки на объекты «Нафтогаза»

Украина использует значительный объем природного газа для отопления городов в зимние месяцы. В то же время российские войска активизировали удары по энергетической инфраструктуре страны, в том числе по большим теплоэлектростанциям, от которых зависит теплоснабжение украинских городов.

По словам Федоренко, с начала 2026 года россия атаковала объекты «Нафтогаза» более 400 раз, вдвое чаще, чем за весь 2025 год. российские атаки повредили объекты добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также тепловые электростанции в прифронтовых регионах.

Запасы газа в Украине достигли 16 млрд кубометров

«Нафтогазу» удалось увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 16 млрд куб. м. Это самый высокий показатель с 2020 года.

Предыдущий отопительный сезон Украина начала с запасами менее 14 млрд куб. м. По данным правительства, для прохождения зимы в стране необходимо иметь не менее 13,2 млрд куб. м газа.

В то же время Федоренко прогнозирует, что в 2026 году потребление газа в Украине сократится примерно до 20 млрд. куб. м против 21 млрд куб. м в 2025 году. В то же время он подчеркнул, что во время войны делать точные прогнозы сложно, ведь ситуация может измениться в любой момент.

Морозы и российские удары увеличили импорт газа до рекордного уровня

Украина — нетто-импортер природного газа. С 2015 года страна не закупает российский газ напрямую, импортируя топливо от европейских поставщиков, преимущественно через Польшу, Словакию и Венгрию.

По словам Федоренко, сильные морозы и российские удары по подземным хранилищам заставили «Нафтогаз» импортировать рекордные 7,8 млрд куб. м газа в 2025 году и в первом квартале 2026 года.

В этот отопительный сезон компания начала закупать газ заранее. В настоящее время уже законтрактовано более 1 млрд куб. м импортного топлива, из которых 25% приходится на сжиженный природный газ (LNG).

«Мы заключили контракты на поставку именно для отопительного сезона. Это означает, что в контрактах определен конкретный период доставки с декабря по март», — пояснил Федоренко.

Украина предлагает ЕС хранить газ в своих хранилищах

Украина располагает крупнейшими подземными газохранилищами в Европе общей емкостью около 30 млрд куб. м.

По словам Федоренко, Киев предложил Европейскому Союзу хранить часть его газовых запасов в украинских хранилищах. Для этого планируется отвести треть их общей емкости.

Руководитель «Нафтогаза» отметил, что газ хранится на глубине более 1 км, что защищает его от атак. При необходимости топливо можно оперативно поставлять потребителям, особенно в странах Восточной Европы.