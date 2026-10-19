Турция удвоит добычу на газовом месторождении в Черном море

Первая турецкая плавучая платформа по добыче природного газа «Осман Гази» отправилась в газовое месторождение Сакарья в Черном море.

Это ключевой шаг на пути к удвоению мощностей страны по добыче собственного газа, сообщает Anadolu

«Наша цель — до конца этого года запустить факельную установку платформы „Осман Гази“, используя газ из месторождения Сакарья», — цитирует агентство слова министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара.

По его словам, платформа «Осман Гази» будет работать в 170 километрах от побережья в течение 20 лет.

Первый этап проекта уже завершен: пробурены 12 скважин, а суточная добыча составляет 9,5 миллиона кубометров. Турция добыла 7,23 миллиарда кубометров природного газа на месторождении Сакарья.

«На втором этапе платформа Осман Гази удвоит этот объем благодаря вводу в эксплуатацию еще 10 скважин», — отметил Алпарслан Байрактар.

По словам Байрактара, в 2027 году суточные мощности по добыче природного газа должны вырасти до 20 миллионов кубометров. Это позволит обеспечивать газом собственной добычи 8 миллионов домохозяйств против нынешних 4 миллионов.