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Турция удвоит добычу на газовом месторождении в Черном море

Энергетика
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Первая турецкая плавучая платформа по добыче природного газа «Осман Гази» отправилась в газовое месторождение Сакарья в Черном море.
Это ключевой шаг на пути к удвоению мощностей страны по добыче собственного газа, сообщает Anadolu.
«Наша цель — до конца этого года запустить факельную установку платформы „Осман Гази“, используя газ из месторождения Сакарья», — цитирует агентство слова министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара.
По его словам, платформа «Осман Гази» будет работать в 170 километрах от побережья в течение 20 лет.
Первый этап проекта уже завершен: пробурены 12 скважин, а суточная добыча составляет 9,5 миллиона кубометров. Турция добыла 7,23 миллиарда кубометров природного газа на месторождении Сакарья.
«На втором этапе платформа Осман Гази удвоит этот объем благодаря вводу в эксплуатацию еще 10 скважин», — отметил Алпарслан Байрактар.
По словам Байрактара, в 2027 году суточные мощности по добыче природного газа должны вырасти до 20 миллионов кубометров. Это позволит обеспечивать газом собственной добычи 8 миллионов домохозяйств против нынешних 4 миллионов.
Байрактар ​​добавил, что вторая строящаяся плавучая добывающая платформа поможет увеличить добычу природного газа в Черном море до 45 миллионов кубометров в сутки в 2028 году. Для этого в общей сложности будут использовать 32 скважины.
По материалам:
УНІАН
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