США планируют расширить нефтяной флот за счет подсанкционных судов

Администрация президента США Дональда Трампа позволит продавать подсанкционные нефтяные танкеры, чтобы после возобновления их работы они могли легально перевозить не подпадающую под санкции нефть.

Об этом министр энергетики США Крис Райт сказал на мероприятии Citadel Securities в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg.

По его словам, американское правительство сотрудничает с инвесторами, которые покупают простаивающие из-за санкций танкеры, ремонтируют их и используют для перевозки нефти, на которую не распространяются ограничения.

«Мы переведем часть судов из того, что я называю теневым флотом, в легальный флот. Они не будут больше перевозить подсанкционную нефть», — заявил министр.

США хотят увеличить количество нефтяных танкеров

Заявление Райта стало первым подробным публичным объяснением администрации Трампа по использованию подсанкционных танкеров для расширения флота судов, доступных для перевозки нефти. Этот шаг должен помочь увеличить предложение нефти на фоне перебоев, вызванных войной с Ираном и фактическим закрытием Ормузского пролива.

По словам министра, администрация США разрабатывает процедуру согласования, которая позволит предоставить судам легальный статус. Он исключил предположение, что Вашингтон будет просто отменять санкции в отношении танкеров, перевозивших нефть из россии или Ирана.

«Мы превращаем танкеры, работающие в тени, в легальные суда. Санкции не отменяются», — подчеркнул Райт.

По его оценке, в мировом теневом флоте насчитывается около 1600 подсанкционных танкеров. Если американская инициатива будет реализована, легальный флот может пополниться десятками или даже сотнями судов.

Райт также объяснил, почему администрация Трампа согласилась сотрудничать с президентом россии владимиром путиным для возврата российских запасов дизельного топлива на мировой рынок. Одним из мотивов было создание стимулов для Кремля прекратить войну против Украины.

Райт отметил, что страна, которая производит больше дизельного топлива, чем потребляет, может экспортировать излишки. По его мнению, россия могла бы увеличить доступные для экспорта объемы, прекратив войну в Украине, договорившись об энергетическом перемирии с украинской стороной и возобновив свои нефтеперерабатывающие заводы. Другим вариантом, по его словам, могло бы стать сокращение потребления дизеля для военных нужд.

«Если они изменят свое поведение, а все эти шаги будут способствовать миру в конфликте, и у них появится избыток дизельного топлива, его можно будет экспортировать на мировой рынок», — пояснил Райт.

Инициатива США появилась на фоне роста цен на топливо

После обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин и дизельное топливо выросли. В то же время, опасность перевозки нефти через Ормузский пролив привела к стремительному росту стоимости фрахта. Перевозка нефти из Персидского залива в Восточную Азию теперь стоит более чем в шесть раз дороже, чем до конфликта.