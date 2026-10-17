Президент США Дональд Трамп приостановил действие закона покойного сенатора Линдси Грэма об «адских санкциях против россии». Закон предоставлял право вводить пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.
Об этом говорится в указе президента, обнародованном в пятницу.
Трамп воспользовался положением закона, позволяющим президенту отказаться от применения предусмотренных в нем санкций.
«Я приостанавливаю применение санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом Грэмма. Я подал Конгрессу подтверждение того, что отказ от их применения на этом этапе отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — указал он.
Указ Трампа формально устанавливает предусмотренные законом пошлины, но сразу приостанавливает их применение.
Закон предусматривал, что в течение 30 дней президент должен ввести 100-процентные пошлины на все товары из пяти стран, покупающих наибольшее количество российской нефти.
Документ также предусматривал санкции против ряда российских субъектов и 500-процентные пошлины на весь российский энергетический импорт в США. Конечный срок для выполнения этих положений истек 18 октября.
В то же время в главе 115 закона Грэмма предусмотрено право президента отказаться от применения санкций, ограничений и пошлин.
При этом президент должен подать Конгрессу письменное подтверждение, что отказ от применения соответствующих мер отвечает национальным интересам США. А также предоставить отчет с объяснением оснований такого решения.
Закон не разрешает отменять ранее объявленные санкции.
Закон противоречит договоренности Трампа с главой рф владимиром путиным об экспорте российских запасов дизельного горючего на мировые рынки. Отказ от применения пошлин может вызвать новую волну критики со стороны членов Конгресса, в частности республиканцев, возмущенных дизельной сделкой Трампа — путина.