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Трамп приостанавливает «адские санкции» против россии и Ирана

Казна и Политика
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп приостановил действие закона покойного сенатора Линдси Грэма об «адских санкциях против россии». Закон предоставлял право вводить пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.
Об этом говорится в указе президента, обнародованном в пятницу.
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Трамп воспользовался положением закона, позволяющим президенту отказаться от применения предусмотренных в нем санкций.
«Я приостанавливаю применение санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом Грэмма. Я подал Конгрессу подтверждение того, что отказ от их применения на этом этапе отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — указал он.
Указ Трампа формально устанавливает предусмотренные законом пошлины, но сразу приостанавливает их применение.
Закон предусматривал, что в течение 30 дней президент должен ввести 100-процентные пошлины на все товары из пяти стран, покупающих наибольшее количество российской нефти.
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Документ также предусматривал санкции против ряда российских субъектов и 500-процентные пошлины на весь российский энергетический импорт в США. Конечный срок для выполнения этих положений истек 18 октября.
В то же время в главе 115 закона Грэмма предусмотрено право президента отказаться от применения санкций, ограничений и пошлин.
При этом президент должен подать Конгрессу письменное подтверждение, что отказ от применения соответствующих мер отвечает национальным интересам США. А также предоставить отчет с объяснением оснований такого решения.
Закон не разрешает отменять ранее объявленные санкции.
Закон противоречит договоренности Трампа с главой рф владимиром путиным об экспорте российских запасов дизельного горючего на мировые рынки. Отказ от применения пошлин может вызвать новую волну критики со стороны членов Конгресса, в частности республиканцев, возмущенных дизельной сделкой Трампа — путина.
По материалам:
Укрінформ
ТрампСШАСанкции
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