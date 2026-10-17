Трамп приостанавливает «адские санкции» против россии и Ирана

Президент США Дональд Трамп приостановил действие закона покойного сенатора Линдси Грэма об «адских санкциях против россии». Закон предоставлял право вводить пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.

Об этом говорится в указе президента , обнародованном в пятницу.

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Трамп воспользовался положением закона, позволяющим президенту отказаться от применения предусмотренных в нем санкций.

«Я приостанавливаю применение санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом Грэмма. Я подал Конгрессу подтверждение того, что отказ от их применения на этом этапе отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — указал он.

Указ Трампа формально устанавливает предусмотренные законом пошлины, но сразу приостанавливает их применение.

Закон предусматривал, что в течение 30 дней президент должен ввести 100-процентные пошлины на все товары из пяти стран, покупающих наибольшее количество российской нефти.

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Документ также предусматривал санкции против ряда российских субъектов и 500-процентные пошлины на весь российский энергетический импорт в США. Конечный срок для выполнения этих положений истек 18 октября.

В то же время в главе 115 закона Грэмма предусмотрено право президента отказаться от применения санкций, ограничений и пошлин.

При этом президент должен подать Конгрессу письменное подтверждение, что отказ от применения соответствующих мер отвечает национальным интересам США. А также предоставить отчет с объяснением оснований такого решения.

Закон не разрешает отменять ранее объявленные санкции.