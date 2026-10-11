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Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и рф (обновлено)

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и рф начало действовать «энергетическое перемирие».
Об этом он написал в Truth Social.
Трамп утверждает, что Украина и россия дали на это согласие.
«Отныне вступает в силу „энергетическое перемирие“ в войне между россией и Украиной. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его», — написал он.
Недавно Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершать войну и игнорировании указаний не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает прекращение огня. В то же время он отметил, важно, чтобы в россии также поддержали это решение.
«Только что говорил с Марком Карни, Алексом Стуббом и Марком Рютте. И мы обсудили энергетическое прекращение огня, которое объявил Президент Трамп. Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы в россии поддержали. Ожидаем детали от американской стороны. С нашей, украинской стороны, всегда ПОЛНАЯ поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и гарантирования долговременного мира. Спасибо!» — говорится в сообщении.
Ранее Finance.ua писал, что Трамп 9 октября заявил, что россия с согласия США немедленно поставит на глобальный рынок 300 тыс. тонн дизельного горючего и существенно нарастит объем его экспорта в дальнейшем.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Трамп
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