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МВФ и Всемирный банк предлагают новые правила ответственности банков за мошенничество

Личные финансы
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Банки должны не только предупреждать клиентов о рисках, но и реально предотвращать мошеннические операции
Банки должны не только предупреждать клиентов о рисках, но и реально предотвращать мошеннические операции
Международный валютный фонд и ВБ предлагают пересмотреть подходы к распределению ответственности за финансовое мошенничество. Это касается случаев, когда человек под влиянием обмана самостоятельно инициировал и подтвердил перевод денег мошенникам.
Об этом сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Должен ли банк возвращать деньги, перечисленные мошенникам

В совместном документе The Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services отмечается, что подтверждение платежа введенным в заблуждение клиентом не должно автоматически возлагать на него всю ответственность за финансовые потери.
Авторы документа рекомендуют законодательно определить механизмы распределения ущерба от мошенничества между финансовыми учреждениями, клиентами и поставщиками технических услуг.

Как предлагают бороться с финансовым мошенничеством

Для противодействия мошенническим операциям МВФ и Всемирный банк предлагают ввести ряд мер:
  • проверять получателей платежей и выявлять подозрительные операции в реальном времени;
  • вводить дополнительное подтверждение и временные задержки рисковых переводов;
  • создавать общие реестры мошеннических счетов и счетов «дропов», через которые выводят украденные средства;
  • обеспечить быстрый обмен информацией между банками и механизмы блокирования и возврата средств.
Банки должны не только предупреждать клиентов о рисках, но и реально предотвращать мошеннические операции. Причем базовая защита должна быть частью банковских услуг, а не дополнительной платной опцией.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16013, предусматривающий криминализацию передачи и обращения «дроп-счетов» и устанавливающий штрафы и заключение за ряд связанных нарушений. Законопроект направлен на усиление защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества и усовершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия финансовым преступлениям.
Также мы рассказывали, что сегодня искусственный интеллект позволяет с высокой точностью генерировать изображения, аудио и видео, активно применяемые для манипуляций и социальной инженерии. Около 43% всех выявленных попыток мошенничества в финансовом секторе уже содержат ИИ-компонент, а 38% потерь дохода банков связывают именно с ИИ-атаками.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МВФМошенничество
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