МВФ и Всемирный банк предлагают новые правила ответственности банков за мошенничество

Банки должны не только предупреждать клиентов о рисках, но и реально предотвращать мошеннические операции

Международный валютный фонд и ВБ предлагают пересмотреть подходы к распределению ответственности за финансовое мошенничество. Это касается случаев, когда человек под влиянием обмана самостоятельно инициировал и подтвердил перевод денег мошенникам.

Об этом сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Должен ли банк возвращать деньги, перечисленные мошенникам

В совместном документе The Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services отмечается, что подтверждение платежа введенным в заблуждение клиентом не должно автоматически возлагать на него всю ответственность за финансовые потери.

Авторы документа рекомендуют законодательно определить механизмы распределения ущерба от мошенничества между финансовыми учреждениями, клиентами и поставщиками технических услуг.

Как предлагают бороться с финансовым мошенничеством

Для противодействия мошенническим операциям МВФ и Всемирный банк предлагают ввести ряд мер:

проверять получателей платежей и выявлять подозрительные операции в реальном времени;

вводить дополнительное подтверждение и временные задержки рисковых переводов;

создавать общие реестры мошеннических счетов и счетов «дропов», через которые выводят украденные средства;

обеспечить быстрый обмен информацией между банками и механизмы блокирования и возврата средств.

Банки должны не только предупреждать клиентов о рисках, но и реально предотвращать мошеннические операции. Причем базовая защита должна быть частью банковских услуг, а не дополнительной платной опцией.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16013, предусматривающий криминализацию передачи и обращения «дроп-счетов» и устанавливающий штрафы и заключение за ряд связанных нарушений. Законопроект направлен на усиление защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества и усовершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия финансовым преступлениям.