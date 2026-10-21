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Новые правила охраны труда: что изменится для работников

Казна и Политика
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Новые правила охраны труда: что изменится для работников
Новые правила охраны труда: что изменится для работников
12 октября 2026 года Верховная Рада приняла Закон « О безопасности и здоровье работников на работе ». Он призван сменить Закон «Об охране труда» 1992 года и приблизить украинское законодательство к европейским стандартам.
За нарушение правил охраны труда предусмотрены штрафы, а работников при определенных условиях смогут отстранять от работы или увольнять, пишет work.ua.
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Что изменится для работников

Закон предусматривает дополнительные гарантии защиты беременных женщин, несовершеннолетних и работников с инвалидностью.
Также работники смогут обращаться в суд за возмещением ущерба, причиненного ввиду ненадлежащего обеспечения безопасности труда.
В то же время, работника смогут отстранять от работы без выплаты зарплаты, если он отказывается проходить обязательный инструктаж или обучение по безопасности труда.
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Если работник не сдаст проверку знаний, он должен пройти повторное обучение и проверку в течение месяца. Если и вторая попытка будет неудачной, работодатель будет вправе расторгнуть с ним трудовой договор в соответствии с законодательством.
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По состоянию на 20 октября документ еще готовили к подписи, поэтому новые правила пока не действуют.

Что изменится для работодателей

  1. Оценка рисков по каждому рабочему месту. Работодатели должны определять, что может грозить здоровью работников, и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. Также нужно вести учет всех инцидентов, даже если они не привели к травмам или потере трудоспособности. За отсутствие оценки рисков предусмотрен штраф в размере двух минимальных заработных плат за каждое рабочее место.
  2. Служба защиты и предотвращения вместо службы охраны труда. Компании, в которых работает более 300 человек, должны создать отдельное подразделение. Для работодателей, выполняющих работы повышенной опасности, это требование будет действовать при численности более 50 работников. Они также должны проходить внешний аудит системы управления безопасностью, по меньшей мере, раз в пять лет.
  3. Штрафы за нарушения. Закон предусматривает 14 видов штрафов. В частности, за несообщение о тяжелом или смертельном несчастном случае предусмотрен штраф в размере 20 минимальных зарплат за каждого потерпевшего. Если такое нарушение повторится в течение года, штраф удваивается.
Ранее мы писали, что работа в ночное время предусматривает особые условия оплаты и законодательные гарантии для работников. Работодатели обязаны соблюдать установленные требования, в частности выплачивать доплату за каждый час работы ночью и учитывать ограничения по привлечению отдельных категорий работников.
В то же время люди, состоящие на учете в Службе занятости как безработные, обязаны извещать карьерного советника об обстоятельствах, которые могут повлиять на их статус или право на получение пособия. Несвоевременное информирование может иметь финансовые последствия.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаБизнес
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