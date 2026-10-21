Новые правила охраны труда: что изменится для работников
Что изменится для работников
Что изменится для работодателей
- Оценка рисков по каждому рабочему месту. Работодатели должны определять, что может грозить здоровью работников, и принимать меры по предотвращению несчастных случаев. Также нужно вести учет всех инцидентов, даже если они не привели к травмам или потере трудоспособности. За отсутствие оценки рисков предусмотрен штраф в размере двух минимальных заработных плат за каждое рабочее место.
- Служба защиты и предотвращения вместо службы охраны труда. Компании, в которых работает более 300 человек, должны создать отдельное подразделение. Для работодателей, выполняющих работы повышенной опасности, это требование будет действовать при численности более 50 работников. Они также должны проходить внешний аудит системы управления безопасностью, по меньшей мере, раз в пять лет.
- Штрафы за нарушения. Закон предусматривает 14 видов штрафов. В частности, за несообщение о тяжелом или смертельном несчастном случае предусмотрен штраф в размере 20 минимальных зарплат за каждого потерпевшего. Если такое нарушение повторится в течение года, штраф удваивается.
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