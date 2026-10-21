Облигации в гривне со ставкой 15,01% годовых обеспечили поступление 1,016 млрд грн в бюджет

В госбюджет привлечено 2,03 млрд грн в ходе сегодняшнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Облигации в гривне сроком обращения 1 год со ставкой 15,01% годовых обеспечили поступление 1,016 млрд гривен, пишет Минфин

Облигации в гривне сроком обращения 3 года с доходностью 16,38% годовых привлекли в бюджет 1,014 млрд гривен.

С начала 2026 года государство уже привлекло более 353,40 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,38 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.

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Ранее мы писали , что украинцы увеличили вклады в гривневые депозиты и ОВГЗ.

Гривневые инструменты продолжают пользоваться спросом. В сентябре объем срочных депозитов вырос на 3,2 млрд грн, а портфель гривневых ОВГЗ — на 2,6 млрд грн.