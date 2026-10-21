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Облигации в гривне со ставкой 15,01% годовых обеспечили поступление 1,016 млрд грн в бюджет

Казна и Политика
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Облигации в гривне со ставкой 15,01% годовых обеспечили поступление 1,016 млрд грн в бюджет
Облигации в гривне со ставкой 15,01% годовых обеспечили поступление 1,016 млрд грн в бюджет
В госбюджет привлечено 2,03 млрд грн в ходе сегодняшнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Облигации в гривне сроком обращения 1 год со ставкой 15,01% годовых обеспечили поступление 1,016 млрд гривен, пишет Минфин.
Облигации в гривне сроком обращения 3 года с доходностью 16,38% годовых привлекли в бюджет 1,014 млрд гривен.
Облигации в гривне со ставкой 15,01% годовых обеспечили поступление 1,016 млрд грн в бюджет
С начала 2026 года государство уже привлекло более 353,40 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,38 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.
Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.
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Ранее мы писали, что украинцы увеличили вклады в гривневые депозиты и ОВГЗ.
Гривневые инструменты продолжают пользоваться спросом. В сентябре объем срочных депозитов вырос на 3,2 млрд грн, а портфель гривневых ОВГЗ — на 2,6 млрд грн.
Для многих украинцев покупка ОВГЗ до сих пор звучит как нечто сложное и доступное только опытным инвесторам. На самом деле, сегодня инвестиции в ОВГЗ можно оформить онлайн, а сам процесс напоминает открытие депозита через банковское приложение. Читайте детали в статье — Как купить ОВГЗ через ICU Trade: от регистрации до первой инвестиции
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ОВГЗ
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