0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы увеличили вложения в гривневые депозиты и ОВГЗ — НБУ

Валюта
187
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
В сентябре объем срочных депозитов вырос
В сентябре объем срочных депозитов вырос
Доходность гривневых инструментов для населения постепенно реагирует на повышение учетной ставки Национального банка. В сентябре спрос на срочные депозиты и гривневые ОВГЗ оставался высоким.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
Гривневые инструменты пользуются спросом
Гривневые инструменты пользуются спросом
В сентябре стоимость привлечения срочных депозитов физических лиц несколько выросла, хотя процентные ставки были пересмотрены не всеми банками. Доходность гривневых ОВГЗ почти не изменилась.
Гривневые инструменты продолжали пользоваться спросом. В сентябре объем срочных депозитов вырос на 3,2 млрд. грн., а портфель гривневых ОВГЗ на 2,6 млрд. грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на 1 сентября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 760,2 млрд грн. За август этот показатель вырос на 9,6 млрд. грн. Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 сентября 2026:
  • вклады в национальной валюте — 1157,9 (+2,9 млрд грн за август 2026 года);
  • вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за август 2026 года).
Также мы со ссылкой на председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова рассказывали, что начало осени станет для банковского сектора периодом повышенной чувствительности к экономическим факторам, однако резких изменений пока не ожидается.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДепозитыОВГЗОблигацииСбережения
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems