В сентябре стоимость привлечения срочных депозитов физических лиц несколько выросла, хотя процентные ставки были пересмотрены не всеми банками. Доходность гривневых ОВГЗ почти не изменилась.
Гривневые инструменты продолжали пользоваться спросом. В сентябре объем срочных депозитов вырос на 3,2 млрд. грн., а портфель гривневых ОВГЗ на 2,6 млрд. грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на 1 сентября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 760,2 млрд грн. За август этот показатель вырос на 9,6 млрд. грн. Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 сентября 2026:
вклады в национальной валюте — 1157,9 (+2,9 млрд грн за август 2026 года);
вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за август 2026 года).
Также мы со ссылкой на председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова рассказывали, что начало осени станет для банковского сектора периодом повышенной чувствительности к экономическим факторам, однако резких изменений пока не ожидается.