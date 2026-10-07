Доходность гривневых инструментов для населения постепенно реагирует на повышение учетной ставки Национального банка. В сентябре спрос на срочные депозиты и гривневые ОВГЗ оставался высоким.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

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Гривневые инструменты пользуются спросом

В сентябре стоимость привлечения срочных депозитов физических лиц несколько выросла, хотя процентные ставки были пересмотрены не всеми банками. Доходность гривневых ОВГЗ почти не изменилась.

Гривневые инструменты продолжали пользоваться спросом. В сентябре объем срочных депозитов вырос на 3,2 млрд. грн., а портфель гривневых ОВГЗ на 2,6 млрд. грн.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что по состоянию на 1 сентября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 760,2 млрд грн. За август этот показатель вырос на 9,6 млрд. грн. Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 сентября 2026:

вклады в национальной валюте — 1157,9 (+2,9 млрд грн за август 2026 года);

вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за август 2026 года).