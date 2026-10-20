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Рынок труда: люди 45+ в Украине до сих пор сталкиваются с возрастными стереотипами

Личные финансы
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Рынок труда: люди 45+ в Украине до сих пор сталкиваются с возрастными стереотипами
Рынок труда: люди 45+ в Украине до сих пор сталкиваются с возрастными стереотипами
В Украине еще распространены стереотипы о старшем возрасте как о потере производительности, из-за чего люди в возрасте от 45 лет нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.
Об этом свидетельствует исследование агентства Ruban Litvinova Social Impact Advisory, проведенное по инициативе Министерства социальной политики, пишет sud.ua.
По его результатам, HR-специалисты иногда воспринимают возраст кандидата как слабую сторону, а взаимодействие между работниками разных поколений в компаниях остается фрагментарным.

Работники 55+ могут быть не менее ценны

В то же время исследование более 200 компаний показало, что работники в возрасте 55+ являются не менее ценными для работодателей, а в отдельных случаях даже более надежными.
В Гоструда отмечают, что в обществе постепенно растет запрос на переосмысление отношения к возрасту.
Речь идет, в частности, о восприятии достойного взросления как нормы, развитии командной работы между поколениями 25+ и 55+, а также о важности психологического комфорта и возможностей для самореализации на разных этапах жизни.

Отношение к возрасту

В Минсоцполитики подчеркивают, что изменение отношения к возрасту является частью политики безбарьерности. Министерство вместе с партнерами строит свою политику именно вокруг этой логики.
Внедрение в Украине безбарьерного пространства предусмотрено Национальной стратегией по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2021 года No 366-р.
Национальная стратегия была разработана в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской «Без барьеров» и во исполнение Указа Президента. Она рассчитана до 2030 года и предлагает комплексный подход к развитию принципов безбарьерности для всех общественных групп и пожилых людей.
Стратегия подразумевает обеспечение равных прав и возможностей для всех людей в самореализации, занятости, передвижении, сервисах, продолжении образования, общении, досуге и развитии.
Раньше мы писали о работе после 45: что предлагает Минсоцполитики.
Для того чтобы поддержать старших людей в этих инициативах, государство предлагает им специальные программы. Об этом сообщает Минсоцполитики.
Также речь шла о том, какую работу ищут украинцы всех возрастов: от 15 до 55 лет.
По материалам:
Finance.ua
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