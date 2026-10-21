Налоговые дедлайны для ФЛП в октябре и ноябре 2026 года: что нужно оплатить и какие отчеты подать

Физическим лицам-предпринимателям следует заранее подготовиться к налоговым дедлайнам в конце октября и в ноябре 2026 года. В частности, до 30 октября необходимо осуществить отдельные налоговые платежи, до 9 ноября — подать квартальные декларации и отчеты, а до 19 ноября — уплатить единый налог и военный сбор ФЛП третьей группы.

Об этом напоминает Судебно-юридическая газета.

Какие налоги ФЛП нужно уплатить до 30 октября

30 октября 2026 года истекает срок уплаты ряда налогов за сентябрь и третий квартал. Предприниматели, на которых распространяются соответствующие налоговые обязательства, должны уплатить:

налог на добавленную стоимость за сентябрь 2026 года;

акцизный налог за сентябрь 2026 года;

плату за землю за сентябрь 2026 года;

отдельные виды рентной платы за сентябрь 2026 года;

единый налог плательщиками четвертой группы за третий квартал 2026 года.

ФЛП четвертой группы уплачивают единый налог ежеквартально. За третий квартал необходимо перечислить 50% годовой суммы налога, определенной в соответствии с законодательством.

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Кроме того, для предпринимателей, являющихся налоговыми агентами, 30 октября может быть предельным сроком уплаты НДФЛ и военного сбора с налогооблагаемых доходов, начисленных в сентябре, но не выплаченных физическим лицам.

Какую отчетность ФЛП следует подать до 9 ноября

9 ноября 2026 года истекает срок подачи квартальной отчетности для нескольких категорий предпринимателей.

Прежде всего, это касается ФЛП третьей группы, которые должны подать декларацию плательщика единого налога за девять месяцев 2026 года.

Обязанность распространяется как на предпринимателей, уплачивающих единый налог по ставке 5% дохода, так и на тех, кто применяет ставку 3% и зарегистрирован плательщиком НДС.

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Также до 9 ноября ФЛП, имеющие наемных работников или начислявших или выплачивавших доходы физическим лицам, должны подать объединенную отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ за третий квартал 2026 года.

Речь идет о Налоговом расчете сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, сумм удержанного с них налога и начисленного единого взноса.

Для физических лиц-предпринимателей предусмотрена квартальная форма отчетности F0500111 с соответствующими приложениями, в том числе 4ДФ.

В приложении 4ДФ по установленным правилам отображаются также доходы, выплаченные другим физическим лицам — предпринимателям.

Кто должен подать новый отчет о трудоустройстве лиц с инвалидностью

Отдельный срок в ноябре касается новой отчетности о вкладе в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

С 1 октября 2026 г. применяется новая форма Отчета о начислении, исчислении и уплате такого взноса, утвержденная приказом Министерства финансов от 25 августа 2026 г. № 453.

Отчеты за первый, второй и третий кварталы 2026 года должны быть представлены не позднее 9 ноября 2026 года.

Требования к отчетности распространяются на определенных законодательством работодателей, в частности физических лиц — предпринимателей, использующих наемный труд.

В то же время плательщиками взноса являются работодатели, у которых среднесписочное количество штатных работников за календарный квартал составляет восемь и более человек и не выполнили норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

При этом отсутствие суммы взноса в уплату сама по себе не отменяет обязанности представить отчет для работодателей, на которых распространяется требование по отчетности.

Для подачи отчета в электронной форме физические лица-предприниматели используют форму F0500701.

Если по результатам отчетности определена сумма взноса к уплате, ее необходимо перечислить не позднее 19 ноября 2026 года.

Когда ФЛП третьей группы платить единый налог и военный сбор

Для предпринимателей третьей группы основные сроки уплаты налогов за третий квартал приходятся на ноябрь.

До 19 ноября 2026 года включая ФЛП третьей группы должны уплатить единый налог и военный сбор за июль-сентябрь.

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В 2026 году применяются следующие ставки:

единый налог — 5% дохода для предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС;

единый налог — 3% дохода для предпринимателей, являющихся плательщиками НДС;

военный сбор — 1% дохода.

Например, если ФЛП третьей группы, работающий без НДС, получил в течение третьего квартала 150 тысяч гривен дохода, он должен уплатить 7500 грн единого налога и 1500 грн военного сбора. Таким образом, общая сумма этих двух платежей составит 9000 грн.

Что учесть перед уплатой налогов

Перед перечислением денежных средств предпринимателям необходимо проверить актуальные реквизиты бюджетных счетов. С 1 июля 2026 года действуют новые счета по уплате военного сбора.

Также следует учитывать предусмотренные законодательством льготы и освобождения от отдельных налогов и взносов, в частности, для определенных категорий предпринимателей, проходящих военную службу, и ФЛП, налоговый адрес которых расположен на территориях боевых действий или временной оккупации.

Проверить состояние расчетов с бюджетом, наличие задолженности или переплаты можно через электронный кабинет налогоплательщика.