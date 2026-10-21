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Кабмин опроверг заявления о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики и теплоснабжения

Казна и Политика
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Правительство назначило руководителей работ по ликвидации последствий российских атак
Правительство назначило руководителей работ по ликвидации последствий российских атак
Кабинет Министров не вводил чрезвычайное положение ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой-либо другой сфере. Соответствующие сообщения, распространяемые анонимными телеграм-каналами, не соответствуют действительности.
Об этом сообщает Правительственный портал.

Ликвидации последствий российских атак

В действительности правительство назначило руководителей работ по ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру.
Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместную работу будет координировать общий штаб.
Это организационное решение: оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия.
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Никаких новых ограничений для людей оно не вводит.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правительство разблокировало часть расходов на планы устойчивости общин, шаг за шагом будут проведены все отложенные платежи для местных общин. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий по результатам встречи с чиновниками, членами НКРЭКУ и главой парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ.
Корецкий заявил, что правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял часть важных законов, необходимых для получения международной финансовой помощи. Это позволило разблокировать часть расходов, в частности на реализацию планов устойчивости общин.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
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