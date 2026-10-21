Кабмин опроверг заявления о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики и теплоснабжения

Кабинет Министров не вводил чрезвычайное положение ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой-либо другой сфере. Соответствующие сообщения, распространяемые анонимными телеграм-каналами, не соответствуют действительности.
Никаких новых ограничений для людей оно не вводит.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правительство разблокировало часть расходов на планы устойчивости общин, шаг за шагом будут проведены все отложенные платежи для местных общин. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий по результатам встречи с чиновниками, членами НКРЭКУ и главой парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ.
Корецкий заявил, что правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял часть важных законов, необходимых для получения международной финансовой помощи. Это позволило разблокировать часть расходов, в частности на реализацию планов устойчивости общин.