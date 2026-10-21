Кабмин опроверг заявления о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики и теплоснабжения

Кабинет Министров не вводил чрезвычайное положение ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой-либо другой сфере. Соответствующие сообщения, распространяемые анонимными телеграм-каналами, не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Ликвидации последствий российских атак

В действительности правительство назначило руководителей работ по ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру.

Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместную работу будет координировать общий штаб.

Это организационное решение: оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия.

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Никаких новых ограничений для людей оно не вводит.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что правительство разблокировало часть расходов на планы устойчивости общин, шаг за шагом будут проведены все отложенные платежи для местных общин. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий по результатам встречи с чиновниками, членами НКРЭКУ и главой парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ.