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Правительство выделило 3,77 млрд грн на устойчивость регионов и городов

Казна и Политика
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Кабинет Министров направил 3,77 млрд грн из государственного бюджета на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.
Соответствующие распоряжения № 1060-р и № 1061-р от 15 октября 2026 обнародовали на Правительственном портале.

Как распределят бюджетные средства

Денежные средства выделены из бюджетных назначений, предусмотренных в этом году Министерству развития общин и территорий по программе «Реализация Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов», общим объемом 3 772,9 млн грн.
Около 2,2 млрд грн поступят как субвенция областным бюджетам. Еще 1,4 млрд грн получит Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры для реализации проектов в регионах.

Сколько средств получат регионы

Наибольшее финансирование предусмотрено для Днепропетровской области — всего 1,9 млрд грн. Из этой суммы:
  • 1,2 млрд грн назначено на обеспечение бесперебойного теплоснабжения;
  • 407,2 млн грн — на развитие распределенной генерации;
  • 188,2 млн грн — на водоснабжение и водоотвод;
  • 146,7 млн ​​грн — на защиту объектов критической инфраструктуры.
Для Киева предусмотрено 491,7 млн ​​грн в защиту объектов критической инфраструктуры, в том числе систем жизнеобеспечения. Остальные области получат такое финансирование:
  • Харьковская область получит 338 млн грн;
  • Полтавская — 204 млн грн;
  • Кировоградская — 122,1 млн грн;
  • Херсонская — 121,5 млн грн;
  • Киевская — 114,2 млн грн;
  • Львовская — 70,5 млн грн;
  • Винницкая — 65 млн грн;
  • Одесская — 49,6 млн грн;
  • Ивано-Франковская — 25,6 млн грн;
  • Черниговская — 23,9 млн грн;
  • Хмельницкая — 9,1 млн грн;
  • Запорожская — 3,8 млн грн.
Еще 182,9 млн грн будет направлено на реализацию плана устойчивости АО «Укрзализныця».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинский бизнес оценивает свою готовность к осенне-зимнему периоду 2026/27 годов преимущественно как умеренную. Самым большим риском для непрерывности работы компании считают надежность электроснабжения. Большинство компаний умеренно уверены в готовности к зимнему периоду. 11% опрошенных компаний согласны, что готовы к потенциальным вызовам осенне-зимнего периода 2026/27, еще 75% скорее соглашаются. В то же время 9% не согласны с этим утверждением, а 5% затруднились с ответом.
По материалам:
Укрінформ
БюджетКабмин
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