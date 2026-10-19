Правительство выделило 3,77 млрд грн на устойчивость регионов и городов

Кабинет Министров направил 3,77 млрд грн из государственного бюджета на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Как распределят бюджетные средства

Денежные средства выделены из бюджетных назначений, предусмотренных в этом году Министерству развития общин и территорий по программе «Реализация Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов», общим объемом 3 772,9 млн грн.

Около 2,2 млрд грн поступят как субвенция областным бюджетам. Еще 1,4 млрд грн получит Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры для реализации проектов в регионах.

Сколько средств получат регионы

Наибольшее финансирование предусмотрено для Днепропетровской области — всего 1,9 млрд грн. Из этой суммы:

1,2 млрд грн назначено на обеспечение бесперебойного теплоснабжения;

407,2 млн грн — на развитие распределенной генерации;

188,2 млн грн — на водоснабжение и водоотвод;

146,7 млн ​​грн — на защиту объектов критической инфраструктуры.

Для Киева предусмотрено 491,7 млн ​​грн в защиту объектов критической инфраструктуры, в том числе систем жизнеобеспечения. Остальные области получат такое финансирование:

Харьковская область получит 338 млн грн;

Полтавская — 204 млн грн;

Кировоградская — 122,1 млн грн;

Херсонская — 121,5 млн грн;

Киевская — 114,2 млн грн;

Львовская — 70,5 млн грн;

Винницкая — 65 млн грн;

Одесская — 49,6 млн грн;

Ивано-Франковская — 25,6 млн грн;

Черниговская — 23,9 млн грн;

Хмельницкая — 9,1 млн грн;

Запорожская — 3,8 млн грн.

Еще 182,9 млн грн будет направлено на реализацию плана устойчивости АО «Укрзализныця».