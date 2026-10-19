Еврокомиссия ищет способы покрыть дефицит финансирования Украины

Европейская комиссия разрабатывает возможные способы покрытия дефицита финансирования Украины, который, по предварительным оценкам, в следующем году может достичь €70 млрд. В то же время ЕС рассчитывает на поддержку международных партнеров и готовит финансовую стратегию для Украины на 2027 год.

Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил спикер Европейской комиссии Балаш Уйвари, передает Укринформ.

Сколько средств Украина должна получить в 2026 году

«Прежде чем говорить о 2027 годе, мы должны упомянуть 2026 год. Если посмотреть на то, что у нас есть в планах, то это сумма около 30 млрд евро в этом году для Украины. Большая часть из них — в рамках кредита в поддержку Украины, а часть — вне его. Для выплаты этих средств Украина должна продолжать внедрение соответствующих реформ», — отметил спикер ЕК.

На вопрос о том, когда следует ожидать следующей выплаты макрофинансовой помощи и каков будет ее размер, спикер ограничился комментарием о том, что Еврокомиссия сейчас занимается оценкой последнего раунда принятия украинским парламентом изменений в законодательство в соответствии с требованиями ЕС, после чего, по его словам, будет определен размер следующего транша.

На 2027 год прогнозируют дефицит финансирования в €70 млрд

Говоря о подготовке к следующему периоду, Уйвари отметил необходимость завершения финансовой стратегии для Украины на 2027 год.

«Во-первых, нужно подготовить 2027 год. Это означает, что нужно финализировать финансовую стратегию — документ, который определит, сколько средств будет выделено Украине по разным финансовым инструментам», — пояснил спикер.

По словам Уйвари, уровень текущих обязательств показывает возможный дефицит финансирования в следующем году.

«Если мы посмотрим на конкретную ситуацию, то мы увидим, что текущие обязательства приведут к финансовому дефициту в размере около 70 млрд евро. Это учитывает 45 млрд евро от ЕС, предусмотренных на следующий год, и обязательства международных партнеров», — подчеркнул Уйвари.

Он также добавил, что решение этого вопроса должно состояться совместными усилиями с международными партнерами: «Мы всегда говорили, что не можем проходить этот путь в одиночку. Работа ЕС должна сопровождаться жесткими обязательствами от наших международных партнеров».