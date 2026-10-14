При каких условиях ФЛП могут быть плательщиками единого налога

Физические лица — предприниматели могут работать на упрощенной системе налогообложения и уплачивать единый налог, если отвечают требованиям своей группы. Они отличаются допустимыми видами деятельности, годовым доходом и количеством наемных работников.

В Государственной налоговой службе объяснили , кто может выбрать первую, вторую или третью группу и кому упрощенная система недоступна.

Какие условия для первой, второй и третьей групп

Первая группа. В нее могут входить ФЛП, которые не имеют наемных работников и занимаются розничной продажей товаров на рынках и/или предоставляют бытовые услуги населению. Годовой доход не должен превышать 167 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года.

Вторая группа. Ее могут избрать предприниматели, которые предоставляют услуги населению или плательщикам единого налога, производят или продают товары или работают в сфере ресторанного хозяйства. Они могут не иметь наемных работников или нанимать не более 10 человек одновременно. Годовой доход не должен превышать 834 минимальных зарплат.

Хотите наслаждаться покупками и получать выгоду? Тогда карты с кешбэком — ваш идеальный выбор. Каталог таких здесь. 💳

Одновременно для второй группы есть ограничения по видам деятельности. В нее не могут входить ФЛП, которые предоставляют посреднические услуги по покупке, продаже, аренде и оценке недвижимости, предоставляют доступ в интернет или производят, поставляют и продают ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и камней.

Третья группа. Для предпринимателей этой группы нет ограничений по количеству наемных работников. В то же время годовой доход не должен превышать 1167 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года.

Кому запрещено работать на едином налоге

Упрощенную систему налогообложения не могут выбирать ФЛП, которые занимаются следующими видами деятельности:

организация и проведение азартных игр;

обмен валют;

производство и продажа подакцизных товаров, за исключением частных случаев, предусмотренных законодательством;

добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов и камней;

финансовое посредничество, кроме страховых агентов и отдельных специалистов, определенных законом;

предоставление почтовых и телекоммуникационных услуг, кроме курьерских;

продажа предметов искусства и антиквариата; организация аукционов;

организация гастрольных мероприятий;

технические испытания, исследования и аудит;

сдача в аренду земельных участков площадью более 0,2 га, жилых помещений площадью более 400 кв. м или нежилых помещений площадью более 900 кв. м.

Создано с помощью ИИ

Также плательщиками единого налога не могут быть банки, страховые компании, ломбарды, кредитные союзы и другие финансовые учреждения, регистраторы ценных бумаг и физические лица — нерезиденты.

Читайте также Рада поддержала упрощение администрирования НДС

Выбрать упрощенную систему также не могут плательщики с налоговым долгом. Исключение — безнадежный налоговый долг, возникший вследствие обстоятельств непреодолимой силы.