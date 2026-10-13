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Рада поддержала упрощение администрирования НДС

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Рада поддержала упрощение администрирования НДС
Рада поддержала упрощение администрирования НДС
13 октября 2026 года Верховная Рада приняла за основу законопроект об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (законопроект № 16037-д).
Документ предусматривает автоматическое заполнение налоговой отчетности, новые правила составления налоговых накладных и повышение порога для проведения внеплановых проверок.

Что изменится

Законопроект № 16037-д предусматривает несколько изменений в Налоговый кодекс Украины.
1. Автоматическое заполнение отчетности
Электронный кабинет налогоплательщика планируют дополнить функцией предварительного автоматического заполнения налоговой отчетности и накладных на основе данных, уже имеющихся в информационных системах налоговых органов.
2. Сводные налоговые накладные
Плательщикам НДС хотят разрешить составлять такие накладные до последнего дня месяца, если они поставляют товары или услуги покупателям, не зарегистрированным плательщиками НДС, или получают от них предоплату.
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3. Выше порог для внеплановых проверок
Сумму, которая является основанием для документальной внеплановой проверки бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС, предлагают увеличить со 100 тыс. грн до 1 млн грн.
4. Выбор отчетного периода для ФЛП
Физические лица — предприниматели, зарегистрированные плательщиками НДС, смогут самостоятельно выбирать между месячным и квартальным отчетными периодами.
5. Добровольная уплата налоговых обязательств
Законопроект предусматривает усовершенствование временного механизма, поощряющего плательщиков добровольно уплачивать налоговые обязательства, начисленные по результатам документальных проверок во время военного положения.
6. Изменения, касающиеся облигаций
Также предлагают согласовать налоговое законодательство с изменениями, связанными с утратой закона «Об ипотечных облигациях» после вступления в силу закона «О секьюритизации и облигации с покрытием».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НДСФЛПНалогиОтчетность
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