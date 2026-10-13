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Правительство отказалось от повышения НДС на 1% - что дальше

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Налоги
Правительство отказалось от идеи повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 1%. В то же время, создание фонда помощи и страхования бизнеса пока тоже не планируют.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, среди других решений, касающихся бизнеса, блокирование возмещения НДС на 18 млрд грн и пересмотр правил бронирования работников. Депутат считает, что для поддержки предпринимателей необходимо предусмотреть финансирование в государственном бюджете и сократить ненужные расходы вместо повышения налогов.

Что еще известно

По словам депутата, отказ от повышения НДС означает, что правительство не будет создавать и фонд помощи пострадавшему бизнесу, ранее обсуждаемому.
В то же время Железняк обратил внимание на другие решения, влияющие на предпринимателей:
  • Возмещение НДС. По его словам, заблокирован возврат бизнесу 18 млрд грн налога, что ограничивает доступ компаний к оборотным средствам.
  • Правила бронирования. Планируется пересмотреть критерии критичности предприятий и нормы бронирования. В соответствующий координационный центр, как отмечает депутат, привлечены СБУ, ГУР и СВР.
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Железняк отмечает, что бизнес нуждается в системной поддержке, в том числе в фонде помощи и страхования. По его мнению, без таких мер бюджетные потери от недополученных налогов могут возрасти.
Депутат считает, что помогать предпринимателям нужно не через повышение налогов, а за счет сокращению ненужных государственных расходов.
По его словам, в бюджетных правках, кроме увеличения на 20% зарплат военных, предусмотрено выделение 50 млрд грн на поддержку бизнеса. Железняк заявил, что будет настаивать на этих предложениях во время рабочих групп по рассмотрению государственного бюджета, которые должны начаться в четверг. Также, по словам депутата, его команда готовит законопроекты с дополнительными мерами по поддержке предпринимателей.
Ранее мы сообщали, что правительство предлагает повысить НДС на 1% в 2027 году. Дополнительные средства хотят направить на создание фонда, который будет страховать украинский бизнес от военных рисков. Механизм должен помочь оперативно компенсировать бизнесу ущерб от ракетных и дроновых атак.
Для запуска фонда требуется первоначальный взнос около $1 млрд. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, других источников для его финансирования у правительства пока нет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НДСНалоги
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