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В этом году в Украине открыли ФЛПов на 66 тысяч больше, чем закрыли — исследование

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Самой популярной сферой остается розничная торговля
Самой популярной сферой остается розничная торговля, Фото: magnific
С начала года в Украине открылось более 222 тысяч новых ФЛП. Закрытий стало меньше сразу на 27% — до 155,6 тысячи. Так что в этом году новых бизнесов открылось на 66 тысяч больше, чем закрылось. Наиболее востребованной сферой среди новых предпринимателей остается розничная торговля.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».
За 9 месяцев в Украине появилось 222 288 новых ФЛП. По сравнению с прошлым годом количество новых предпринимателей почти не изменилось.
В то же время, закрытий уменьшилось на 27%: 155 645 ФЛП прекратили работу за 9 месяцев 2026 года. В общей сложности прирост новых предпринимателей составил 66 643 ФЛП.
Динамика закрытия и открытий ФЛП
Динамика закрытия и открытий ФЛП, Інфографіка: Опендатабот
Отмечается, что новых предпринимателей стало больше в январе, марте, апреле и мае, а в феврале, июне, июле, августе и сентябре новых ФЛП стало меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Впрочем, сентябрь все равно оказался рекордным в этом году — 27,4 тыс. новых предпринимателей.

Где появилось больше всего новых предпринимателей

Больше новых ФЛП открыли в Киеве — 27,3 тысячи. Далее следуют Днепропетровщина — 22,3 тыс., Львовщина — 17,2 тыс., Одесчина — 16,7 тыс. и Киевщина — 16,5 тыс.
Где появилось больше всего новых предпринимателей
Где появилось больше всего новых предпринимателей, Инфографика: Опендатабот

ТОП-сферы деятельности новых ФЛП

Более каждого четвертого нового ФЛП в этом году работает в розничной торговле — 60,3 тысячи.
Еще 16,7 тысяч предпринимателей выбрали компьютерное программирование, 16,6 тысяч — оптовую торговлю.
В пятерку самых популярных направлений также вошли образование — 10,7 тысяч и деятельность по обеспечению блюдами и напитками — 10,7 тысяч.
ТОП-сфер деятельности новых ФЛП
ТОП-сфер деятельности новых ФЛП, Инфографика: Опендатабот

Где больше всего закрытий ФЛП

В то же время больше всего закрытий пришлось на Киев — 19,5 тысячи. Далее следуют Днепропетровщина — 14,9 тысячи, Одесчина и Харьковщина — по 11,5 тысячи, а также Львовщина — 10,2 тысячи.
Где больше всего закрытий ФЛП
Где больше всего закрытий ФЛП, Инфографика: Опендатабот

ТОП-сферы деятельности закрытых ФЛП

Почти каждый третий закрытый ФЛП работал в розничной торговле — 49,4 тысячи.
Еще 17,1 тысяч прекращений пришлось на компьютерное программирование, 11,7 тысяч — на оптовую торговлю, 7,9 тысяч — на деятельность по обеспечению блюдами и напитками, а 7,3 тысяч — на другие индивидуальные услуги.
В этом году в Украине открыли ФЛПов на 66 тысяч больше, чем закрыли — исследование
Только в 3 фронтовых регионах страны закрылось больше ФЛП, чем открылось в этом году.
Самая большая разница в Донецкой области: −1 120 предпринимателей. В Херсонской области количество ФЛП сократилось на 397, в Луганской области — на 203.
В других 22 регионах новых бизнесов было больше закрытых. Наибольший прирост зафиксирован в Киеве: +7 751 ФЛП.
Далее следуют Днепропетровщина (+7333), Львовщина (+6963), Киевщина (+6510) и Одесщина (+5143).
По материалам:
Finance.ua
ФЛП
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