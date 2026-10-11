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Как уменьшить теплопотери в квартире и сэкономить на отоплении

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5 лайфхаков, которые помогут сэкономить на отоплении зимой
5 лайфхаков, которые помогут сэкономить на отоплении зимой, Фото: magnific
С наступлением зимы и началом отопительного сезона наши расходы внезапно удваиваются, что для большинства людей несомненно становится проблемой. Однако существует несколько способов, с помощью которых можно снизить теплопотери в квартире, тем самым сократив счет за отопление.
Об этом пишет KertVár.

Как подготовить окна к зиме

На боковой стороне окна находится шестигранный винт — его нужно перевести в зимний режим, благодаря чему окна будут закрываться плотнее, уменьшая сквозняки и теплопотери.
Резиновые уплотнители окон со временем крошатся, трескаются, отслаиваются. Их тоже следует заменить, поскольку это также улучшит закрывание и изоляцию окон.

Что еще поможет сохранить тепло

Значительные теплопотери происходят и через вентиляционные отверстия: теплый воздух выходит, холодный попадает внутрь. Их следует на зиму закрыть специальным изоляционным материалом или герметизирующей пеной.
Также следует использовать плотную штору или затемняющую занавеску, или опустить жалюзи — это тоже уменьшит теплопотери через окно.
А еще разместить теплоотражающую фольгу за радиаторами, благодаря чему тепло будет направляться не в стену, а обратно в квартиру.

Как проверить окна на наличие сквозняков

Для этого понадобится свеча или лист бумаги. Если пламя свечи колышется или гаснет, значит окно закрывается неплотно.
Это же можно проверить и листом бумаги: если его шевелит или сдувает воздух, это тоже указывает на проблему с окном.
По материалам:
УНІАН
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