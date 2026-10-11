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Apple и ShiftCam представили новую систему крепления ProRig, превращающую iPhone в профессиональную камеру

Технологии&Авто
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ProRig
ProRig
Компания Apple совместно с производителем аксессуаров ShiftCam разработала новую крепежную систему под названием ProRig, которая превращает iPhone в профессиональную камеру.
Об этом пишет NotebookCheck.
ProRig представляет собой алюминиевый корпус, который можно использовать в качестве ручного держателя, устанавливать на стабилизатор или штатив.
Его конструкция поддерживает монтаж дополнительных объективов, светофильтров, микрофонов, LED освещения и различных рукояток.
Новая система крепления ProRig, превращающая iPhone в профессиональную камеру
Новая система крепления ProRig, превращающая iPhone в профессиональную камеру
Особое внимание разработчики уделили совместимости с iPhone 18 Pro, оснащенным переменной диафрагмой, поддержкой видео в формате 4K/120p Dolby Vision и ProRes RAW.
ProRig позволяет максимально использовать эти возможности, добавляя профессиональные аксессуары для съемки.
Конструкция ProRig поддерживает монтаж дополнительных объективов
Конструкция ProRig поддерживает монтаж дополнительных объективов
Обычно Apple не сотрудничает напрямую с производителями аксессуаров, однако в случае с ShiftCam компания сделала исключение.
Apple предоставляла обратную связь на протяжении всего процесса разработки, чтобы сохранить узнаваемый дизайн компании в новой системе и поддержала запуск продукта.
ProRig
ProRig
У ShiftCam уже есть опыт создания объективов и рукояток для iPhone. ProRig станет десятым проектом компании на Kickstarter, который планируется запустить 23 октября этого года.
Стоимость ProRig не объявлена
Стоимость ProRig не объявлена
Стоимость ProRig пока не объявлена. Ожидается, что проект Kickstarter определит уровень спроса системы и дальнейшие планы ее производства.
По материалам:
mezha.media
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