Apple и ShiftCam представили новую систему крепления ProRig, превращающую iPhone в профессиональную камеру

Компания Apple совместно с производителем аксессуаров ShiftCam разработала новую крепежную систему под названием ProRig, которая превращает iPhone в профессиональную камеру.
Об этом пишет NotebookCheck.
ProRig представляет собой алюминиевый корпус, который можно использовать в качестве ручного держателя, устанавливать на стабилизатор или штатив.
Его конструкция поддерживает монтаж дополнительных объективов, светофильтров, микрофонов, LED освещения и различных рукояток.
Особое внимание разработчики уделили совместимости с iPhone 18 Pro, оснащенным переменной диафрагмой, поддержкой видео в формате 4K/120p Dolby Vision и ProRes RAW.
ProRig позволяет максимально использовать эти возможности, добавляя профессиональные аксессуары для съемки.
Обычно Apple не сотрудничает напрямую с производителями аксессуаров, однако в случае с ShiftCam компания сделала исключение.
Apple предоставляла обратную связь на протяжении всего процесса разработки, чтобы сохранить узнаваемый дизайн компании в новой системе и поддержала запуск продукта.
У ShiftCam уже есть опыт создания объективов и рукояток для iPhone. ProRig станет десятым проектом компании на Kickstarter, который планируется запустить 23 октября этого года.
Стоимость ProRig пока не объявлена. Ожидается, что проект Kickstarter определит уровень спроса системы и дальнейшие планы ее производства.