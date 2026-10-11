Apple и ShiftCam представили новую систему крепления ProRig, превращающую iPhone в профессиональную камеру

Компания Apple совместно с производителем аксессуаров ShiftCam разработала новую крепежную систему под названием ProRig, которая превращает iPhone в профессиональную камеру.

Об этом пишет NotebookCheck.

ProRig представляет собой алюминиевый корпус, который можно использовать в качестве ручного держателя, устанавливать на стабилизатор или штатив.

Его конструкция поддерживает монтаж дополнительных объективов, светофильтров, микрофонов, LED освещения и различных рукояток.

Новая система крепления ProRig, превращающая iPhone в профессиональную камеру

Особое внимание разработчики уделили совместимости с iPhone 18 Pro, оснащенным переменной диафрагмой, поддержкой видео в формате 4K/120p Dolby Vision и ProRes RAW.

ProRig позволяет максимально использовать эти возможности, добавляя профессиональные аксессуары для съемки.

Конструкция ProRig поддерживает монтаж дополнительных объективов

Обычно Apple не сотрудничает напрямую с производителями аксессуаров, однако в случае с ShiftCam компания сделала исключение.

Apple предоставляла обратную связь на протяжении всего процесса разработки, чтобы сохранить узнаваемый дизайн компании в новой системе и поддержала запуск продукта.

ProRig

У ShiftCam уже есть опыт создания объективов и рукояток для iPhone. ProRig станет десятым проектом компании на Kickstarter, который планируется запустить 23 октября этого года.

Стоимость ProRig не объявлена