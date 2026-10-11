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Toyota представила обновленный кроссовер Grand Highlander (фото)

Технологии&Авто
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Обновленный кроссовер Toyota Grand Highlander
Обновленный кроссовер Toyota Grand Highlander, Фото: carscoops.com
Toyota освежила линейку кроссоверов Grand Highlander на 2027 модельный год и представила новую модификацию Woodland Edition. Новинка ориентирована на легкое бездорожье: она получила увеличенный клиренс и ряд практических доработок.
Об этом пишет CarScoops.
По примеру RAV4 и Sienna версия Woodland получила черный декор на кузове, соответствующие шильдики и матовые черные 18-дюймовые диски в зубчатой внедорожной резине (all-terrain). За счет высоких пружин дорожный просвет кроссовера вырос на 13 мм.
Кроссовер Toyota
Кроссовер Toyota, Фото: carscoops.com
Также на кузове появились рейлинги, светодиодные противотуманки, брызговики и штатный фаркоп.
Интерьер построили на базе комплектации XLE, но добавили интересные детали:
  • съемную консоль-холодильник во втором ряду (вмещает шесть банок по 0,35 л);
  • всепогодные коврики и поддон багажника с выдвижными разделителями;
  • подогрев руля, улучшенную подсветку салона и розетку на 120 В / 1500Вт для пассажиров второго ряда;
  • раздельные «капитанские» кресла второго ряда уже в базе.
Цена Woodland Edition в США начинается с $48 780. Модель доступна исключительно с полным приводом и гибридной установкой на базе 2,5-литрового атмосферника, электродвигателя, никель-метал-гидридной батареи и вариатора eCVT. Суммарная отдача системы — 245 л.с.
Интерьер и передняя панель Toyota Grand Highlander
Интерьер и передняя панель Toyota Grand Highlander, Фото: carscoops.com

Обновление для Hybrid Max Platinum

Флагманскую версию стоимостью $60 475 переодели: вместо хрома, серебристых и темно-серых деталей здесь появился глянцевый черный декор. В черный цвет также покрасили зеркала и антенну-плавник.
Под капотом без изменений — мощный гибрид с 2,4-литровым турбомотором, 6-ступенчатым «автоматом» и отдельным электродвигателем на задней оси (eAxle). Итого они выдают 362 л.с. и 542 Нм крутящего момента.
Отделка салона и передние сиденья Toyota Grand Highlander
Отделка салона и передние сиденья Toyota Grand Highlander, Фото: carscoops.com

Что еще изменилось в линейке 2027 года

  • Сняли с продажи комплектации Hybrid Nightshade Edition и Hybrid Max Limited.
  • Версия Platinum (2.4 турбо, 265 л.с.) получила новые двухцветные 20-дюймовые диски.
  • Базовая XLE (бензин и гибрид) теперь имеет подогрев руля уже «в стандарте» и темно-серые 18-дюймовые диски.
Обновленный Toyota Grand Highlander 2027 поступит американским дилерам в конце этого года. Базовый ценник вырос на $300 — до $42 560 (без учета доставки за $1 595).
По материалам:
Фокус
Авто
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