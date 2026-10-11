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Mercedes-Benz снимет с производства три модели в 2027 году

Технологии&Авто
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Mercedes-Maybach EQS 680 SUV
Mercedes-Maybach EQS 680 SUV
Mercedes-Benz готовится сократить модельный ряд в 2027 году. Представитель Mercedes-Benz сообщил изданию Car and Driver о прекращении производства седана EQE в обычной и AMG-версиях, Mercedes-AMG S63 E Performance и Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.
Об этом пишет «Корреспондент».

Почему Mercedes-Benz сокращает модельный ряд

Это станет одним из шагов компании в пересмотре модельной стратегии и интеграции электрических силовых установок в привычные для покупателей модельные семейства.
Компания постепенно отходит от создания отдельных электрических аналогов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и стремится интегрировать электрические силовые установки непосредственно в уже известные модельные семейства.
Mercedes-Benz уже выпустила электрический CLA, а в будущем ожидается электрическая версия C-Class.
В то же время, Mercedes-Benz пока не сообщила, какая именно модель придет на смену Maybach EQS 680 SUV.
Не исключено, что в рамках этой стратегии в будущем из модельного ряда Mercedes-Benz исчезнут и другие модели.
Помимо электрических моделей, линейку оставит гибридный Mercedes-AMG S63 E Performance. В настоящее время этот седан использует 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом в сочетании с гибридной плагин-системой. Суммарная мощность силовой установки составляет 791 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 1430 Нм.
После прекращения производства S63 в линейке S-Class образуется свободное место среди самых мощных версий модели, поэтому название S63 может вернуться в будущем.
Компания продолжает разработку V8 для своих высокопроизводительных автомобилей, а представитель Mercedes-Benz ранее заявлял, что двигатели V8 будут оставаться в производстве не менее 10 лет.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
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