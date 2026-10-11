Mercedes-Benz снимет с производства три модели в 2027 году

Mercedes-Benz готовится сократить модельный ряд в 2027 году. Представитель Mercedes-Benz сообщил изданию Car and Driver о прекращении производства седана EQE в обычной и AMG-версиях, Mercedes-AMG S63 E Performance и Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.

Об этом пишет «Корреспондент».

Почему Mercedes-Benz сокращает модельный ряд

Это станет одним из шагов компании в пересмотре модельной стратегии и интеграции электрических силовых установок в привычные для покупателей модельные семейства.

Компания постепенно отходит от создания отдельных электрических аналогов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и стремится интегрировать электрические силовые установки непосредственно в уже известные модельные семейства.

Mercedes-Benz уже выпустила электрический CLA, а в будущем ожидается электрическая версия C-Class.

В то же время, Mercedes-Benz пока не сообщила, какая именно модель придет на смену Maybach EQS 680 SUV.

Не исключено, что в рамках этой стратегии в будущем из модельного ряда Mercedes-Benz исчезнут и другие модели.

Помимо электрических моделей, линейку оставит гибридный Mercedes-AMG S63 E Performance. В настоящее время этот седан использует 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом в сочетании с гибридной плагин-системой. Суммарная мощность силовой установки составляет 791 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 1430 Нм.

После прекращения производства S63 в линейке S-Class образуется свободное место среди самых мощных версий модели, поэтому название S63 может вернуться в будущем.