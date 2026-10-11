Сколько теряет в цене автомобиль после выезда из салона

Цена нового автомобиля начинает снижаться с того момента, когда его покупают. Как только автомобиль покидает дилера и становится зарегистрированным, он становится подержанным. По словам технического инструктора, потеря стоимости автомобиля за первый год может составлять 10−20%. Через пять лет износ достигнет 30−50%.
Эксперт также советует не оценивать автомобиль только по внешнему виду. После химчистки и полировки даже проблемная машина может выглядеть как новая.
Однако в ходе диагностики могут обнаружиться утечки масла, проблемы с подвеской, ошибки Check Engine или просроченное обслуживание.
Поэтому при покупке б/у автомобиля важно проверять не только кузов и салон, но и техническое состояние и историю обслуживания. Именно эти факторы могут оказать существенное влияние на реальную цену машины и будущие затраты владельца.