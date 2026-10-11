Сколько теряет в цене автомобиль после выезда из салона

Цена нового автомобиля начинает снижаться с того момента, когда его покупают. Как только автомобиль покидает дилера и становится зарегистрированным, он становится подержанным. По словам технического инструктора, потеря стоимости автомобиля за первый год может составлять 10−20%. Через пять лет износ достигнет 30−50%.

Об этом пишет uamotors.

От чего зависит цена подержанного авто

Однако нет единой цифры, ведь цена подержанного автомобиля зависит от многих факторов таких как марка, популярность, пробег, техническое состояние и ситуация на рынке новых автомобилей.

Интересно отметить, что возраст — не единственный фактор, определяющий цену подержанного автомобиля.

Популярная модель с хорошей историей обслуживания может стоить дороже новой машины, которая пользуется меньшим спросом или имеет сомнительную репутацию относительно надежности и обслуживания.

Эксперт также советует не оценивать автомобиль только по внешнему виду. После химчистки и полировки даже проблемная машина может выглядеть как новая.

Однако в ходе диагностики могут обнаружиться утечки масла, проблемы с подвеской, ошибки Check Engine или просроченное обслуживание.