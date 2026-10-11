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Сколько теряет в цене автомобиль после выезда из салона

Технологии&Авто
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Ключи от автомобиля
Ключи от автомобиля, Фото: magnific
Цена нового автомобиля начинает снижаться с того момента, когда его покупают. Как только автомобиль покидает дилера и становится зарегистрированным, он становится подержанным. По словам технического инструктора, потеря стоимости автомобиля за первый год может составлять 10−20%. Через пять лет износ достигнет 30−50%.
Об этом пишет uamotors.

От чего зависит цена подержанного авто

Однако нет единой цифры, ведь цена подержанного автомобиля зависит от многих факторов таких как марка, популярность, пробег, техническое состояние и ситуация на рынке новых автомобилей.
Интересно отметить, что возраст — не единственный фактор, определяющий цену подержанного автомобиля.
Популярная модель с хорошей историей обслуживания может стоить дороже новой машины, которая пользуется меньшим спросом или имеет сомнительную репутацию относительно надежности и обслуживания.
Эксперт также советует не оценивать автомобиль только по внешнему виду. После химчистки и полировки даже проблемная машина может выглядеть как новая.
Однако в ходе диагностики могут обнаружиться утечки масла, проблемы с подвеской, ошибки Check Engine или просроченное обслуживание.
Поэтому при покупке б/у автомобиля важно проверять не только кузов и салон, но и техническое состояние и историю обслуживания. Именно эти факторы могут оказать существенное влияние на реальную цену машины и будущие затраты владельца.
По материалам:
uamotors
Авто
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