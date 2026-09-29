Когда лучше закрыть ФЛП в 2026 году: в сентябре или октябре

ФЛП — плательщик единого налога, планирующий прекратить предпринимательскую деятельность, может сделать это в сентябре или октябре 2026 года. От месяца прекращения будут зависеть налоговые расходы, поскольку для ФЛП 1−2 группы налоги за месяц закрытия уплачиваются в полном размере.

Об этом сообщают эксперты портала 7eminar.

Если решение о прекращении деятельности уже принято, лучше закрыть ФЛП в сентябре. Это позволит избежать уплаты налогов за октябрь.

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Что будет, если закрыть ФЛП в сентябре

Если прекратить деятельность в сентябре, то желательно подать заявление до 29 сентября, а не в последний день месяца. Это нужно для того, чтобы государственный регистратор успел произвести все необходимые регистрационные действия.

В таком случае ЕСВ за октябрь платить не нужно.

Если подать заявление на прекращение в последний день сентября, регистрационные действия могут не завершиться вовремя. Тогда ФЛП будет прекращен в октябре, а для плательщиков единого налога 1−2 группы возникнет обязанность уплатить налоги за весь этот месяц. Пропорциональная уплата налогов в зависимости от количества дней деятельности не предусмотрена.

Сколько придется заплатить в случае закрытия в октябре

Если ФЛП прекратит деятельность в октябре, за месяц прекращения придется уплатить ЕСВ в полном размере — 1 902,34 грн. Это относится даже к случаю, когда государственную регистрацию прекращения проведут в первых числах месяца.

Кроме того, для ФЛП 1−2 группы за октябрь потребуется уплатить единый налог и военный сбор в полном размере вне зависимости от количества дней пребывания на упрощенной системе налогообложения в этом месяце.

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В случае прекращения плательщиком единого налога хозяйственной деятельности налоговые обязательства по уплате единого налога начисляются до последнего дня включительно календарного месяца, в котором аннулирована регистрация на основании уведомления государственного регистратора о проведении государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

Сколько заплатит ФЛП 2 группы при закрытии в октябре

Для ФЛП 2 группы прекращения деятельности в октябре будет означать необходимость уплатить за этот месяц:

единый налог — 1 729,40 грн;

военный сбор — 864,70 грн;

ЕСВ — 1 902,34 грн.

Общая сумма будет составлять 4496,44 грн.

Следовательно, если есть возможность завершить предпринимательскую деятельность до конца сентября и своевременно провести государственную регистрацию прекращения, это позволит избежать дополнительных расходов на уплату ЕСВ, единого налога и военного сбора за октябрь.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что состояние расчетов с бюджетом следует проверять регулярно, а не только перед проверкой или закрытием бизнеса.

Самый достоверный источник информации — Электронный кабинет налогоплательщика. В разделе «Состояние расчетов с бюджетом» предприниматель видит отдельно по каждому налогу: сколько начислено, сколько уплачено, есть ли переплата, пеня или долг. Во вкладке «Входящие документы» налоговая также направляет уведомление о возникновении задолженности по реквизитам для уплаты.