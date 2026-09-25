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Проверки бизнеса, штрафы и новые правила во время тревог: полный разбор для ФЛП и ООО (видео)

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Проверки бизнеса, штрафы и новые правила во время тревог: полный разбор для ФЛП и ООО (видео)
Проверки бизнеса, штрафы и новые правила во время тревог: полный разбор для ФЛП и ООО (видео)
Проверки налоговой, Гоструда, Госпродпотребслужбы и ГСЧС могут завершиться для бизнеса значительными штрафами. В то же время, предприниматели должны не только выполнять законодательные требования, но и знать правила проведения проверок и свои права при общении с контролирующими органами.
Об этом рассказал юрист и владелец Юридического офиса Игорь Бондаренко в новом видео на нашем YouTube-канале.

За что бизнес чаще всего получает штрафы

По словам Игоря Бондаренко, одна из самых распространенных сфер, в которой штрафуют бизнес, — проведение расчетных операций. Речь идет, в частности, об использовании РРО или ПРРО, правильном оформлении чеков и проведении оплат через терминалы и платежные сервисы.
Отдельный блок нарушений касается трудовых отношений. Бизнес иногда неправильно оформляет сотрудничество с ФЛП, из-за чего Гоструда может квалифицировать такие отношения как трудовые.
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Еще одна сфера, которая становится более актуальной — пожарная безопасность и охрана труда. Предприятия должны учитывать, в частности, требования по работе во время воздушных тревог. Юрист подчеркнул, что работодатель не может заставлять работника работать во время воздушной тревоги. Работник имеет право уйти в укрытие, и это не считается прогулом.
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Какие органы чаще всего проверяют бизнес

Чаще всего, по словам юриста, бизнес сталкивается с проверками Государственной налоговой службы. Налоговая проверяет, в частности, налоговую отчетность, декларации, уплату налогов и зарплат.
При этом контроль может осуществляться не только при непосредственном визите в предприятие. Юрист отметил, что налоговая также мониторит информацию по социальным сетям, получает данные от Государственной пограничной службы и участвует в обмене налоговой информацией между странами.
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Гоструда проверяет оформление трудовых отношений, соблюдение трудовых прав и требований охраны труда.
Госпродпотребслужба контролирует бизнес, работающий с пищевыми продуктами, а также продавцов сложных товаров, в том числе электроники и сантехники. Проверяется, в частности, документация на товары, их технические характеристики и соблюдение требований по импорту.

Что делать, когда к бизнесу пришли с проверкой

Юрист советует заранее определить человека, ответственного за коммуникацию с контролирующими органами. В ходе визита необходимо проверить документы инспекторов. В частности, это:
  • удостоверение проверяющего;
  • направление на проверку;
  • данные инспектора в удостоверении и направлении;
  • название и адрес предприятия;
  • дата проведения проверки;
  • вопросы, которые должны проверяться.
Данные в удостоверении и направлении должны совпадать. Также проверка должна производиться в определенные в документах сроки. К примеру, если в направлении указано, что проверка должна состояться 10 сентября, а инспекторы пришли 9 сентября, предприниматель имеет право не допустить их к проверке.
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Важно также проверить, что именно вправе проверять конкретный орган. Если, например, Гоструда проверяет трудовые отношения, это не означает, что инспекторы могут без ограничений проверять финансовую или иную конфиденциальную документацию предприятия.
Предприниматель также имеет право фиксировать ход проверки.

Какие документы нужно хранить предпринимателю

Список документов зависит от формы бизнеса и особенностей его деятельности. В то же время, базовый пакет должен быть упорядочен.
В частности, у предпринимателя должны быть документы о государственной регистрации. Для ООО — соответствующие регистрационные документы и устав, для ФЛП — документы о государственной регистрации.
Если бизнес производит расчетные операции, необходимо хранить чеки электронные или бумажные. Также необходимо иметь соответствующую финансовую документацию и документы по учету доходов и расходов.
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При наличии работников должны быть оформлены трудовые договоры, приказы о приеме на работу и уведомления о принятии работника. Также следует соблюдать договоры с контрагентами.
Отдельный риск для бизнеса возникает, когда сотрудничество с ФЛП фактически имеет признаки трудовых отношений. Бондаренко советует максимально детализировать договор с ФЛП, чтобы он отображал реальные коммерческие отношения между двумя предпринимателями.
Подробно о том, как защитить свой бизнес, избежать огромных штрафов и правильно вести себя во время визита контролирующих органов — смотрите в видео на YouTube-канале Finance.ua 👇
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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