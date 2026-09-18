Правительство уточнило правила работы бизнеса во время желтого уровня угрозы Сегодня 20:31

Кабинет Министров уточнил условия, при которых предприятия могут продолжать работу в случае установления желтого уровня воздушной угрозы.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на постановление правительства.

Какой бизнес может работать во время желтого уровня угрозы

Согласно документу, в случае установления желтого уровня угрозы предприятия независимо от формы собственности могут осуществлять деятельность в помещениях, зданиях, сооружениях или на территориях, где есть защитные сооружения, временное или постоянное укрытие для персонала и посетителей.

Также работать можно в помещениях, зданиях или сооружениях, являющихся сооружениями двойного назначения или имеющих в составе безопасное пространство.

Если помещение, здание или сооружение не относятся к сооружениям двойного назначения и не имеют безопасного пространства, предприятия должны обустроить такое пространство.

Что такое безопасное пространство

Документом определено, что «безопасное пространство» — наиболее защищенные зоны в определенных балансодержателями помещениях, зданиях или сооружениях, которые обустраиваются в пределах реализуемых объемно-планировочных решений таким образом, который позволяет защитить персонал и посетителей от побочного действия обычных средств поражения и максимального избыточного взрыва (в килоспаскалях), установленного Министерством обороны вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил.

Отмечается, что при объявлении сигнала «Воздушная тревога» предприятие обязано обеспечить доведение такого сигнала до персонала и посетителей.

Ранее правительство определило дифференциацию сигнала Воздушная тревога в общегосударственной автоматизированной системе централизованного оповещения в зависимости от уровня угрозы средств воздушного нападения.

В частности, красный уровень означает ракетную или ракетно-дроновую угрозу, а также массированную дроновую угрозу. Желтый уровень соответствует дроновой угрозе.