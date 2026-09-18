0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство уточнило правила работы бизнеса во время желтого уровня угрозы

35
Кабинет Министров уточнил условия, при которых предприятия могут продолжать работу в случае установления желтого уровня воздушной угрозы.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на постановление правительства.

Какой бизнес может работать во время желтого уровня угрозы

Согласно документу, в случае установления желтого уровня угрозы предприятия независимо от формы собственности могут осуществлять деятельность в помещениях, зданиях, сооружениях или на территориях, где есть защитные сооружения, временное или постоянное укрытие для персонала и посетителей.
Также работать можно в помещениях, зданиях или сооружениях, являющихся сооружениями двойного назначения или имеющих в составе безопасное пространство.
Если помещение, здание или сооружение не относятся к сооружениям двойного назначения и не имеют безопасного пространства, предприятия должны обустроить такое пространство.

Что такое безопасное пространство

Документом определено, что «безопасное пространство» — наиболее защищенные зоны в определенных балансодержателями помещениях, зданиях или сооружениях, которые обустраиваются в пределах реализуемых объемно-планировочных решений таким образом, который позволяет защитить персонал и посетителей от побочного действия обычных средств поражения и максимального избыточного взрыва (в килоспаскалях), установленного Министерством обороны вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил.
Отмечается, что при объявлении сигнала «Воздушная тревога» предприятие обязано обеспечить доведение такого сигнала до персонала и посетителей.
Ранее правительство определило дифференциацию сигнала Воздушная тревога в общегосударственной автоматизированной системе централизованного оповещения в зависимости от уровня угрозы средств воздушного нападения.
В частности, красный уровень означает ракетную или ракетно-дроновую угрозу, а также массированную дроновую угрозу. Желтый уровень соответствует дроновой угрозе.
Документом также предусмотрено, что во время воздушной угрозы желтого уровня предприятия могут продолжать деятельность, а пребывание посетителей в заведениях осуществляется по их собственному усмотрению.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
БизнесКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems