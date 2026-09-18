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Как в Украине за год изменились цены на топливо (инфографика)

Энергетика
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Цены на бензин и дизельное топливо в Украине на этой неделе снова подскочили
Цены на бензин и дизельное топливо в Украине на этой неделе снова подскочили
Цены на бензин и дизельное топливо в Украине на этой неделе снова подскочили на фоне рекордного подорожания на мировом рынке. Средняя стоимость бензина марки А-95 на АЗС в сентябре превысила 88 грн. за литр, а дизель постепенно приближается к отметке в 100 грн. В то время как еще год назад, когда россия прицельно не била по украинским заправкам, А-95 можно было купить в среднем за 58−59 грн, а дизель стоил около 60 грн за литр.
Журналисты портала «Слово и дело» проанализировали, как в течение года менялись цены на самые популярные марки бензина, дизельное топливо и газ.
Цены на бензин в Украине 2025−2026
Цены на бензин в Украине 2025−2026, www.slovoidilo.ua

Бензин А-95

Год назад, в сентябре 2025 года бензин марки А-95 в среднем стоил 58,77 грн за литр. До конца года цена почти не изменилась — 58,33 грн.
В начале 2026 года цены на бензин пошли вверх: февраль — средняя цена 61,07 грн за литр, апрель — 72,68 грн.
В начале лета стоимость выросла до 75,15 грн, а в конце, в августе, уже пересекла новую отметку более чем в 80 грн за литр.
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По состоянию на 17 сентября средняя цена украинских АЗС на эту марку бензина составляла 88,32 грн за литр.
Как отметил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, одной из главных причин подорожания горючего в Украине является стремительный рост мировых цен. Стоимость бензина на некоторых украинских АЗС уже превысила 90 грн за литр. Таким образом, за год А-95 подорожал почти на 30 гривен.
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Бензин А-92

Бензин марки А-92 год назад стоил в среднем 56,92 грн/литр.
К сентябрю 2026 г. его стоимость выросла примерно на 26 грн — до 82,63 грн за литр. В то время как еще в начале текущего года топливо стоило в среднем 57,20 грн.
Уже в июле цена пересекла отметку 72 грн/литр, а в сентябре — дошла до 80 грн.

Дизельное топливо

Дизель еще год назад стоил на украинских АЗС в среднем 55,91 грн/литр.
В феврале текущего года его цена превысила отметку в 60 грн. В марте средняя цена выросла до 76,69 грн., в апреле — подскочила до 89,22 грн.
После этого дизель несколько подешевел, в частности, в июле средняя его цена снизилась до 80,35 грн. Однако к концу лета и в сентябре снова пошла вверх: август — 92,27 грн, начало сентября — 94,10 грн. На середину месяца за литр дизеля в среднем просят 98,24 грн.
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Таким образом, за год цена выросла более чем на 42 гривны, это больше всего среди других видов горючего.
По словам экспертов, одна из причин сильного удорожания — дефицит дизельного топлива. После того, как в 2023 году Европа отказалась от российского дизеля, значительную часть поставок переориентировали на страны Ближнего Востока. Из-за обострения ситуации в регионе эта система поставок была нарушена, что повлекло за собой резкий скачок цен.

Газ

Газ годом ранее стоил в среднем 34,37 грн. В марте 2026 года его стоимость выросла до 43,05 грн., а в апреле до рекордных за год 48,77 грн. После этого цены несколько снизились.
В июле дизель стоил в среднем 40,78 грн. В августе и начале сентября цена превышала 43 грн за литр. По состоянию на середину сентября дизель подорожал до 44,06 грн.
Таким образом, за год цена увеличилась почти на 10 гривен.
По материалам:
Слово і Діло
ГорючееАЗС
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