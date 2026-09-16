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Разница в ценах на газ между Украиной и Европой достигла максимума с 2022 года

Энергетика
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Разница между ценами на природный газ в Украине и Европе в понедельник, 14 сентября, превысила €50/MWh. Это самый высокий показатель с конца 2022 года.
Об этом свидетельствуют расчеты ExPro.

Цены на газ в Украине и Европе

Так, согласно котировкам Natural Gas ExPro, цены ресурса октября в Украине 14 сентября составляли 21 500 — 22 000 грн/тыс. куб м (с НДС) или в среднем 21750 грн/тыс. куб м (с НДС). При пересчете стоимость газа составляет €33/MWh (без НДС).
Фьючерсные цены на ресурс октября (Front Month) на нидерландском TTF в понедельник достигли €84/MWh, на €51/MWh дороже, чем в Украине.
Разница в ценах на газ между Украиной и Европой достигла максимума с 2022 года

Почему цены на газ в Украине и Европе так отличаются

Спрэд между ценами на природный газ в Украине и Европе продолжает расти из-за изоляции украинского газового рынка. Импорт природного газа из Европы почти отсутствует и экономически нецелесообразен из-за высоких цен на европейских хабах.
В то же время, экспорт газа остается запрещенным с начала полномасштабного вторжения. Это создает определенный переизбыток газа в коммерческом сегменте украинского рынка.
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Европейские цены на газ растут на фоне войны на Ближнем Востоке и рекордно низких запасов газа в Европе. из-за войны поставки сжиженного природного газа (LNG) через Ормузский пролив почти отсутствуют. В результате, Азия и Европа конкурируют за доступные грузы LNG на мировом рынке.
В то же время в рамках подготовки к зиме в Европе нужны большие объемы газа, поскольку ее газовые хранилища заполнены лишь на 68%.

Спрос на газ в Украине сокращается

В Украине ситуация обратная. Предложение газа в коммерческом сегменте превышает текущий спрос, который сокращается из-за российских ударов по промышленности.
россия продолжает системные атаки на крупные промышленные объекты, что заставляет их останавливать или сокращать производство, соответственно, уменьшая и потребление энергоресурсов.
Кроме того, удары по портовой инфраструктуре привели к трудностям экспорта производимой продукции.
По материалам:
ExPro
Газ
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