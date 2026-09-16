НКРЭКУ одобрила проект изменений относительно динамичной цены для потребителей: что изменилось Сегодня 13:00 — Энергетика НКРЭКУ одобрила проект изменений относительно динамичной цены для потребителей: что изменилось

15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

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Ключевые изменения для потребителей

Право потребителей, обладающих интеллектуальными счетчиками, заключать договоры с динамичной ценой на электроэнергию.

Проект также расширяет возможности потребителей что касается способов оплаты и изменения электропоставщика.

Как это действует

Динамичная цена будет меняться в зависимости от колебаний на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка.

Для потребителя это значит учитывать изменение цены в течение суток, соответственно корректировать свое потребление и более гибко управлять расходами на электроэнергию.

При этом переход на динамичную цену не будет обязательным. Потребитель сам будет решать, заключать ли такой договор.

Поставщики электроэнергии, обслуживающие более 200 тысяч потребителей, должны обеспечить возможность заключить договор с динамичной ценой клиентам, имеющим интеллектуальные счетчики.

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Перед заключением такого договора электропоставщик должен объяснить потребителю, от чего зависит изменение цены, а также проинформировать о возможных выгодах, рисках и расходах. В личном кабинете потребитель сможет видеть данные о своем потреблении и изменении динамической цены за соответствующие периоды.

Смена электропоставщика

Проект изменений также упрощает изменение электропоставщика. Для бытовых и малых небытовых потребителей она должна быть бесплатной.

Потребители смогут выбирать поставщика, зарегистрированного в государстве-члене ЕС или Энергетического Сообщества, если он допущен к работе на украинском рынке.

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Изменения подготовлены для выполнения законодательства об интеграции энергетических рынков Украины с европейскими и усиления прав потребителей.