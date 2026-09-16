0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКРЭКУ одобрила проект изменений относительно динамичной цены для потребителей: что изменилось

Энергетика
75
НКРЭКУ одобрила проект изменений относительно динамичной цены для потребителей: что изменилось
НКРЭКУ одобрила проект изменений относительно динамичной цены для потребителей: что изменилось
15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии.
Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

Ключевые изменения для потребителей

Право потребителей, обладающих интеллектуальными счетчиками, заключать договоры с динамичной ценой на электроэнергию.
Проект также расширяет возможности потребителей что касается способов оплаты и изменения электропоставщика.

Как это действует

Динамичная цена будет меняться в зависимости от колебаний на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка.
Для потребителя это значит учитывать изменение цены в течение суток, соответственно корректировать свое потребление и более гибко управлять расходами на электроэнергию.
При этом переход на динамичную цену не будет обязательным. Потребитель сам будет решать, заключать ли такой договор.
Поставщики электроэнергии, обслуживающие более 200 тысяч потребителей, должны обеспечить возможность заключить договор с динамичной ценой клиентам, имеющим интеллектуальные счетчики.
Читайте также
Перед заключением такого договора электропоставщик должен объяснить потребителю, от чего зависит изменение цены, а также проинформировать о возможных выгодах, рисках и расходах. В личном кабинете потребитель сможет видеть данные о своем потреблении и изменении динамической цены за соответствующие периоды.

Смена электропоставщика

Проект изменений также упрощает изменение электропоставщика. Для бытовых и малых небытовых потребителей она должна быть бесплатной.
Потребители смогут выбирать поставщика, зарегистрированного в государстве-члене ЕС или Энергетического Сообщества, если он допущен к работе на украинском рынке.
Читайте также
Изменения подготовлены для выполнения законодательства об интеграции энергетических рынков Украины с европейскими и усиления прав потребителей.
Проект постановления будет обнародован на сайте НКРЭКУ для получения замечаний и предложений.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems