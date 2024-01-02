Штрафы за бытовые счетчики: каковы причины и суммы и как избежать наказания — Finance.ua

Штрафы за бытовые счетчики: каковы причины и суммы и как избежать наказания
Украинцы могут получить серьезные штрафы за нарушение эксплуатации бытовых счетчиков газа или воды.
Об этом напомнило издание «На пенсии».
Потребители коммунальных услуг обязаны производить регулярную поверку счетчиков. В случае невыполнения этого требования или препятствования действиям контролеров пользователь может понести материальную ответственность.
За что могут оштрафовать бытовых потребителей газа и какие предусмотрены штрафы
Относительно газовых счетчиков штрафы можно получить, если:
- провести несанкционированный газопровод;
- восстановить отключенное газоснабжение без разрешения;
- подключить дополнительные газовые приборы;
- повредить счетчик;
- вмешаться в работу учетных устройств или сорвать пломбу.
Какие штрафы предусмотрены за нарушения с газовыми счетчиками:
- вмешательство в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж карается штрафом от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, то есть 850 — 3 400 грн;
- препятствование проверке облагается штрафом от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов, то есть штраф от 850 — 2 550 грн;
- самовольное повреждение пломбы может обойтись нарушителю и в 100 000 грн, поскольку кроме штрафов нужно будет оплатить еще и нелегитимное использование газа.
Какие штрафы предусмотрены за нарушение с водомерами
По счетчикам воды штраф могут наложить за:
- использование воды в обход счетчика;
- самостоятельный демонтаж учетных устройств;
- повреждение или вмешательство в работу счетчика;
- недопуск контроллера к проверке.
О повреждении счетчика или пломбы на нем необходимо срочно уведомить поставщика услуг. В противном случае штраф за срыв пломбы будет рассчитан на основе десятикратного объема потребления.
Магнит на водомере может обойтись в тысячи гривен, ведь штраф начисляется каждый день с момента последней проверки, а взыскание за день может достигать 500 грн.
Нарушение антимагнитной пломбы может стоить до 20 000 грн.
Демонтаж прибора учета или вмешательства в его работу карается штрафом в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов.
Подключение без счетчика рассчитывают по пропускной способности трубы в сутки и точной дате подключения.
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