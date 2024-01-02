Штрафы за бытовые счетчики: каковы причины и суммы и как избежать наказания — Finance.ua
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Штрафы за бытовые счетчики: каковы причины и суммы и как избежать наказания

Личные финансы
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Штрафы за бытовые счетчики: каковы причины и суммы и как избежать наказания
Штрафы за бытовые счетчики: каковы причины и суммы и как избежать наказания
Украинцы могут получить серьезные штрафы за нарушение эксплуатации бытовых счетчиков газа или воды.
Об этом напомнило издание «На пенсии».
Потребители коммунальных услуг обязаны производить регулярную поверку счетчиков. В случае невыполнения этого требования или препятствования действиям контролеров пользователь может понести материальную ответственность.

За что могут оштрафовать бытовых потребителей газа и какие предусмотрены штрафы

Относительно газовых счетчиков штрафы можно получить, если:
  • провести несанкционированный газопровод;
  • восстановить отключенное газоснабжение без разрешения;
  • подключить дополнительные газовые приборы;
  • повредить счетчик;
  • вмешаться в работу учетных устройств или сорвать пломбу.
Какие штрафы предусмотрены за нарушения с газовыми счетчиками:
  • вмешательство в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж карается штрафом от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, то есть 850 — 3 400 грн;
  • препятствование проверке облагается штрафом от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов, то есть штраф от 850 — 2 550 грн;
  • самовольное повреждение пломбы может обойтись нарушителю и в 100 000 грн, поскольку кроме штрафов нужно будет оплатить еще и нелегитимное использование газа.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение с водомерами

По счетчикам воды штраф могут наложить за:
  • использование воды в обход счетчика;
  • самостоятельный демонтаж учетных устройств;
  • повреждение или вмешательство в работу счетчика;
  • недопуск контроллера к проверке.
О повреждении счетчика или пломбы на нем необходимо срочно уведомить поставщика услуг. В противном случае штраф за срыв пломбы будет рассчитан на основе десятикратного объема потребления.
Магнит на водомере может обойтись в тысячи гривен, ведь штраф начисляется каждый день с момента последней проверки, а взыскание за день может достигать 500 грн.
Нарушение антимагнитной пломбы может стоить до 20 000 грн.
Демонтаж прибора учета или вмешательства в его работу карается штрафом в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов.
Подключение без счетчика рассчитывают по пропускной способности трубы в сутки и точной дате подключения.
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По материалам:
На пенсии
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