Нафтогаз договорился о поставках газа из Канады Сегодня 07:29 — Энергетика Канадский LNG могут поставлять через европейские терминалы

Группа «Нефтегаз» подписала меморандум с Kino Aski LNG о возможных долгосрочных поставках канадского сжиженного газа в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Группа Нафтогаз и Kino Aski LNG подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу потенциального сотрудничества в поставках низкоуглеродистого сжиженного природного газа (LNG) из Канады на европейский рынок», — говорится в сообщении.

Канадский LNG могут поставлять через европейские терминалы

Меморандум создает рамку для проработки возможности будущих долгосрочных поставок канадского газа для Нафтогаза из запланированного терминала Kino Aski LNG.

«Мы расширяем круг международных партнеров, чтобы иметь больше возможностей для закупки газа на конкурентных условиях. Сотрудничество с Kino Aski LNG позволит оценить перспективы привлечения канадского сжиженного газа в наш портфель поставки. Для Нафтогаза важно иметь выбор источников и маршрутов, чтобы гибко реагировать на потребности Украины», — отметил и.о. главы правления Группы Нафтогаз Сергей Федоренко.

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Потенциальные объемы канадского LNG могут быть согласованы с долгосрочными мощностями Нафтогаза на LNG-терминале в Клайпеде на 2033−2044 годы.

Также могут быть задействованы дополнительные мощности регазификации на других европейских терминалах.